Dopravu u Rakovníka blokuje nehoda cisterny plné chemikálií
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Na silnici u Lužné na Rakovnicku se převrátila cisterna. Foto: HZS Středočeského kraje
Článek byl publikován 23.11.2026 09:56
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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