Listopadové dopoledne v ordinaci praktického lékaře, vyhrnutý rukáv, krátké píchnutí a hurá domů. Kdo se teď nechá očkovat proti chřipce, řeší hlavně to, jestli ho druhý den nebude bolet rameno. Přitom si tím možná právě přispěl na zubní hygienu nebo na cvičení.
Odměna od VZP začíná v lednu 2027
Od roku 2027 dostane každý klient Všeobecné zdravotní pojišťovny starší 18 let za očkování proti chřipce odměnu 500 Kč. Musí se ale očkovat a o peníze sám požádat. Pojištěnci jiných pojišťoven tuto odměnu nedostanou.
VZP ji začne proplácet od ledna 2027. Nárok mají i lidé očkovaní od 1. září 2026, takže se počítá i vakcína z letošního podzimu.
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Odměna patří k novinkám fondu prevence. Podle tiskové zprávy VZP z října 2026 má fond na rok 2027 k dispozici 2,595 miliardy Kč. Proti letošnímu roku si tak polepšil o víc než 300 milionů Kč. Mezi nové příspěvky pro rok 2027 patří třeba až 3 000 Kč pro rodiče dětí s úzkostmi na rodičovský program Bez obav od Národního ústavu duševního zdraví.
Peníze vrátí za hygienu nebo pohyb
Na účet vám pojišťovna peníze sama nepošle. Odměnu proplácí zpětně podle dokladu, který jste zaplatili za:
dentální hygienu, rehabilitační procedury, dlouhodobou pohybovou aktivitu, například pravidelné cvičení. Přečtěte si také: Češi se zlobí kvůli cenám na vánočních trzích: Základní langoš v Brně stojí až 165 Kč, s obložením skoro jako oběd
Doklad musí být zaplacený až v roce 2027, i když jste se očkovali už na podzim 2026. Přípravky na zuby ani bělení zubů VZP z odměny neproplatí, počítá se jen samotná hygiena.
Odměnu za očkování proti chřipce VZP proplatí třeba na dentální hygienu zaplacenou v roce 2027. Ilustrační foto. Zdroj: Roby Allario / Unsplash.
Podle mluvčí VZP je odměna za chřipku samostatná. Nepotřebujete k ní preventivní prohlídku u praktika a můžete ji přidat k dalším příspěvkům na pohyb či rehabilitace. Dospělým zůstává i dosavadní odměna 500 Kč na pohyb nebo dentální hygienu po preventivní prohlídce u praktika, platná pro roky 2026 a 2027.
Kdo platí vakcínu sám, dostane dvakrát
Dospělí do 65 let, kterým očkování nehradí pojištění, mohou v roce 2026 využít příspěvek VZP 300 Kč na vakcínu. Pro rok 2027 pojišťovna změnu neohlásila. Odměna 500 Kč se k příspěvku přičítá navíc a obě platby se liší takto:
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Příspěvek na vakcínu Odměna za očkování Částka 300 Kč (rok 2026) 500 Kč (rok 2027) Pro koho dospělí do 65 let bez hrazeného očkování klienti VZP starší 18 let Co proplácí vakcínu hygienu, rehabilitace nebo pohyb Kdy žádat v roce 2026 od ledna 2027
Podle našeho modelového výpočtu si tak třeba čtyřicátník, který si vakcínu v listopadu zaplatil sám, může od VZP během dvou let vzít dohromady 800 Kč: 300 Kč za vakcínu, když o ně požádá ještě letos, a dalších 500 Kč, až v roce 2027 doloží například účtenku za dentální hygienu.
Senioři o odměnu nepřijdou
Lidé od 65 let, vybraní chronicky nemocní, zdravotníci a lidé v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a podobných zařízeních mají očkování v sezóně 2026/2027 hrazené z pojištění. Odměna 500 Kč pro rok 2027 platí i pro ně, pokud jsou klienty VZP.
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„Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká […],“ uvedl v tiskové zprávě ředitel VZP ČR Ivan Duškov. Málo lidí se nechává očkovat i mezi seniory s hrazenou vakcínou a odměna je má motivovat.
Očkování se opakuje každý rok. Nejlépe je jít na podzim, smysl má ale i později v sezóně. Jestli je pro vás vhodné a jakou vakcínu zvolit, proberte se svým praktickým lékařem.
Jak požádat a co stihnout ještě v roce 2026
Podle dosavadních informací VZP se o odměnu za chřipku žádá přes aplikaci Moje VZP. Senioři od 65 let mohou podle mluvčí pojišťovny žádat i na pobočce nebo poštou. Podrobná pravidla pro rok 2027 si před podáním ověřte na webu nebo infolince VZP.
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Kdo se v roce 2026 očkoval a vakcínu zaplatil sám, by si měl pospíšit se žádostí o příspěvek 300 Kč. Přes aplikaci Moje VZP stačí žádost poslat do konce roku 2026, osobně na pobočce nebo poštou je ale lhůta kratší a končí 30. listopadu 2026. K žádosti stačí potvrzení o očkování nebo očkovací průkaz, účtenku za vakcínu VZP nechce. Od očkování ale nesmí uplynout víc než 3 měsíce, takže kdo byl očkovaný už na začátku září, může mít na tento příspěvek pozdě.
Zdroje: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-nabidne-svym-klientum-za-ockovani-proti-chripce-prispevek-na-masaz, https://www.vitalia.cz/clanky/bonusy-a-prispevky-vzp-v-roce-2027/, https://www.zdravotnickydenik.cz/2026/10/chripka-informace-k-ockovani-a-motivacni-prispevek-pro-klienty-vzp/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-benefity-zdravotni-pojistovny-srovnani-291277, https://mzd.gov.cz/?p=227900, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/fond-prevence-vzp-2027-pro-klienty-je-pripraveno-temer-2-6-miliardy-korun