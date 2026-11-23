placky jsem měla roky v hlavě v kolonce receptů, na které člověk narazí spíš omylem. Pečivo trochu ze Škvarkové staré kuchyně, takové, které se dělá ve chvíli, kdy se doma objeví opravdu dobré škvarky a byla by škoda je sníst jen tak. Pak mi kamarádka přivezla sáček škvarků od svého táty z Vysočiny. Tím bylo rozhodnuto. Jakmile se placky dostaly do trouby, kuchyní se začala táhnout vůně , kmínu a sádla pečeného těsta. U trouby se najednou postávalo, i když ještě nebylo skoro co hlídat.
Škvarkové placky jsou poctivé české . Do těsta přijdou kynuté pečivo vepřové škvarky, které mu dají výraznou chuť a taky tuk, díky kterému zůstávají placky vláčné i druhý den. Tedy teoreticky. U nás se tahle zkouška málem nekonala, protože první plech mizel ještě teplý. Jeden kus jsem nakonec schovala za hrnec. Ne kvůli pevné vůli, spíš ze zvědavosti, jestli opravdu vydrží.
Můj tip zní: Škvarky do těsta nasekejte jen nahrubo. Klidně nechte i pár větších kousků, pokud jsou dobré. Nemelte je úplně najemno, byla by to škoda. V těstě mají být znát a při pečení z nich vzniknou malé mastnější kapsy, kvůli kterým mají škvarkové placky takovou pověst. Mléko stačí vlažné, rozhodně ne horké. Droždí je na teplotu citlivé a přehřáté mléko ho umí zničit dost rychle. Recept na poctivé škvarkové placky
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 250 g polohrubé mouky 250 g hladké mouky 150 ml teplého mléka 1 vrchovatá lžíce cukru krupice ½ kostky čerstvého droždí 180 g sádla (rozpuštěného, ale ne horkého) 1 vejce 1 žloutek ½ lžičky drceného kmínu do těsta ½ lžičky mletého pepře 300 g vepřových škvarků sůl podle chuti
Potření a posypání: 1 vejce na potření hrubozrnná sůl na posypání drcený kmín na posypání Postup přípravy tradičních škvarkových placek
1. Do vlažného mléka rozdrobte
droždí, přidejte cukr a nechte směs 10 až 15 minut stát. Na povrchu by se měla objevit pěnivá čepička. Jakmile se udělá, kvásek je připravený a droždí pracuje tak, jak má.
2. Obě mouky prosejte do větší mísy. Přisypte
pepř, kmín a špetku soli. Uprostřed udělejte důlek a nalijte do něj vzešlý kvásek, vejce, žloutek a rozpuštěné sádlo. Sádlo má být jen vlažné. Horké by mohlo srazit vejce a kvásku by taky zrovna nepomohlo. Foto: Cooky.cz, Vůně ze staré kuchyně: Škvarkové placky, které se smaží dozlatova a chutnají jako z dětství
3. Suroviny nejdřív promíchejte v míse, potom těsto vyklopte na pomoučněný vál. Rukama ho hněťte zhruba 8 až 10 minut, dokud nebude hladké a přestane se lepit. Dobře propracované těsto se od rukou pouští a na povrchu působí jemně, skoro hedvábně.
4. Přidejte
škvarky nahrubo nasekané, ne pomleté. Zapracujte je do těsta tak, aby nebyly jen na jednom místě. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout 45 až 60 minut. Mělo by zhruba zdvojnásobit objem.
5. Vykynuté těsto vraťte na pomoučněný vál a rozválejte ho asi na jeden centimetr. Když ho vyválíte moc tence, placky se v troubě snadno vysuší. Příliš vysoké kusy zase mohou zůstat uvnitř nedopečené.
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6. Kulatým vykrajovátkem nebo sklenicí vykrajujte kolečka o průměru 7 až 9 centimetrů. Odřezky spojte, jen lehce znovu rozválejte a pokračujte, dokud nespotřebujete celé těsto.
7. Placky rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi aspoň dva centimetry místa, protože ještě povyrostou při druhém kynutí i v troubě. Přikryjte je utěrkou a nechte dalších
20 až 25 minut kynout. Troubu předehřejte na 180 stupňů
8. Placky potřete rozšlehaným vejcem, posypte hrubozrnnou solí a drceným kmínem. Pečte je
18 až 22 minut, až zezlátnou.
9. Po vytažení z trouby je nechte asi 5 minut odpočinout přímo na plechu. Teprve potom je přesuňte na mřížku. Teplé jsou nejlepší, to se dá těžko obejít, ale díky sádlu a tuku ze škvarků zůstávají příjemně vláčné i po vychladnutí.
Tipy redakce: Kvalita škvarků rozhoduje: Domácí škvarky z dobrého vepřového sádla udělají v tomhle receptu opravdu velký rozdíl. Pokud je nemáte, zkuste se podívat v řeznictví nebo na farmářských trzích. Průmyslové škvarky bývají často sušší a chuťově méně výrazné. Podle Wikipedie se škvarky získávají škvařením vepřového sádla s kousky masa. Náhrada sádla: Když doma sádlo zrovna není, můžete sáhnout po přepuštěném másle. Placky ale budou jemnější a méně výrazné. Rostlinný tuk se sem příliš nehodí, protože by z těsta zmizela typická vepřová chuť. Skladování: V uzavřené nádobě nebo sáčku vydrží placky při pokojové teplotě dva dny. Před podáváním je můžete krátce prohřát v troubě na 150 stupňů, stačí 5 až 8 minut. Kůrka se tím znovu trochu probere. Variace s cibulí: Do těsta lze přidat jednu menší cibuli nakrájenou nadrobno a orestovanou dozlatova na sádle. Plackám dodá hlubší chuť a lehce nasládlý tón, který se škvarky funguje velmi dobře.
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