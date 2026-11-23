Mikrofon se mu v ruce třásl, trému ale nakonec překonal. Christopher z Velké Británie za svůj zpěv v soutěži The X Factor získal všechny 4 hlasy
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talentová soutěžZdroj: Fotografie: Creative Commons / Chris McKenna / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 23.11.2026 09:33
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