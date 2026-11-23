Při vyklízení bytu po babičce vypadne z kuchařky obálka. Uvnitř je pár stokorun, dvousetkoruna a několik bankovek z dob Československa. Mají ještě nějakou cenu a kam s nimi? Pravidla se za poslední roky změnila a na pobočce vlastní banky s nimi nejspíš neuspějete.
Proč vás v bance pošlou jinam
Do 30. června 2024 šlo staré bankovky s úzkým proužkem vyměnit v kterékoli bance s pokladnou, a to zdarma, pokud byly roztříděné podle hodnoty. Tím dnem skončilo dvouleté přechodné období.
Zákon č. 136/2011 Sb. pak bankám dovoluje neplatné koruny odmítnout, protože lhůta, kdy je měnit musely, uplynula. Od 1. července 2024 má povinnost výměny jen Česká národní banka.
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Na pobočce vám je proto za hotovost obvykle nevymění. Výjimkou je Komerční banka, která podle své stránky umožňuje vlastním klientům vkládat neplatné bankovky na účet přes vkladové bankomaty i na pobočkách s pokladnou, a to do odvolání. Hotovost výměnou nedostanou ani tam. Pokud máte účet jinde, ověřte si postup přímo ve své bance.
Stačí bankovku naklonit proti světlu
Nejrychlejší test zvládnete u okna. Vezměte do ruky platnou stovku a starou bankovku vedle sebe a obě nakloňte. Na nové se svislý proužek přelije z hnědofialové do zelena, na staré zůstane stříbřitý a je znatelně užší. Kdo si není jistý, ať se podívá na rok vzoru na přední straně bankovky.
Platnost skončila 30. června 2022 všem bankovkám s úzkým proužkem v hodnotách 100 až 2 000 Kč. Podle tiskové zprávy ČNB z června 2024 jich tehdy zůstávalo v oběhu přes 41 milionů, nejvíc stokorun. ČNB mění i nejstarší vzory z roku 1993:
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Hodnota Neplatné vzory, které ČNB vymění 100 Kč 1993, 1995, 1997 200 Kč 1993, 1996, 1998 500 Kč 1993, 1995, 1997 1 000 Kč 1993, 1996 2 000 Kč 1996, 1999 5 000 Kč 1993
Pozor na bankovku 5 000 Kč vzoru 1999. Má sice také úzký proužek, ale pořád platí a obchod ji musí přijmout. Platné jsou i bankovky 5 000 Kč vzorů 2009 a 2023, takže žádnou z nich do ČNB neposílejte.
Co už nevymění nikdo
Některé věci z obálky si můžete nechat jen na památku. V Česku už nikdo nevymění:
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U československých peněz omezil zákon o oddělení měny výměnu na rok 1993. Okolkované bankovky šlo měnit do května 1994 a žádné výjimky zákon nepřipustil.
Babička mohla schovávat i liry z Itálie, pesety ze Španělska nebo jiné peníze ze zemí, které dnes platí eurem. Ty ČNB nevymění, měnit je může jen centrální banka dané země. Některé české banky je vykupují za poplatek, který může být vyšší než hodnota bankovky.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro manžele. Od 1. ledna 2027 si jeden z nich může tímhle krokem zvednout důchod o více než 2 000 Kč Liry, pesety a další měny nahrazené eurem Česká národní banka nevymění. Ilustrační foto. Zdroj: Franco Sulli / Pexels. Čtyři pokladny a výměna poštou
Osobně dnes bankovky vyměníte ve čtyřech městech: v Praze na pokladně ústředí ČNB, v Hradci Králové, Brně a Ostravě. Do konce června 2024 měnila všechna pracoviště ČNB, od 1. července 2024 už jen čtyři. Pokladny v Plzni, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích pak ČNB při přestavbě sítě poboček od 1. listopadu 2024 natrvalo zavřela. Na pokladně se mění na počkání a u menších částek stačí přinést samotné bankovky. U většího množství vyplníte výměnný lístek.
Cestovat nemusíte, bankovky lze na tato místa poslat i poštou:
Roztřiďte bankovky podle hodnoty. Přiložte telefon nebo e-mail a číslo účtu. Zásilku pošlete na jedno ze čtyř pracovišť, nejlépe jako cenné psaní. Přečtěte si také: Češi netuší, jaký důchod je čeká. Tahle aplikace jim to ukáže za 5 minut a mnohé nemile překvapí
Za ztracenou zásilku ČNB neručí. Připsání částky na účet může ČNB podle vlastního upozornění zpoplatnit.
Výměna je zdarma, bankovky ale srovnejte
Výměnu v ČNB zaručuje zákon č. 136/2011 Sb. bez poplatku a bez omezení počtu kusů, bankovky ale musí být roztříděné podle hodnoty. Výměna platí do odvolání. U nejstarších vzorů z roku 1993 ČNB počítá s tím, že ji neukončí dřív, než Česko přijme euro.
Při výměně nad 1 000 EUR chce ČNB podle pravidel platných v listopadu 2026 průkaz totožnosti, protože to vyžaduje zákon proti praní peněz. Kdo takovou částku posílá poštou, přiloží formulář žádosti s kopií průkazu a peníze dostane jen na účet.
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Když si nevíte rady, zavolejte na zelenou linku ČNB s informacemi pro veřejnost 800 160 170. Ústředí ČNB sídlí na adrese Na Příkopě 28, Praha 1.
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