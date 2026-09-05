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Čeští výrobci dílů pro automobilový průmysl nečekají zásadní dopad změn ve VW

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Čeští dodavatelé dílů pro automobilový průmysl, které oslovila ČTK, oznámené změny v koncernu Volkswagen (VW) sledují a nečekají zásadní dopad. Gumárny Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce na Náchodsku nepředpokládají, že by je chystaná restrukturalizace Volkswagenu měla zásadně ovlivnit. Liberecká Magna, která dodává plastové díly pro automobily, očekává, že avizované kroky povedou k zefektivnění procesů. Podobně je na tom například výrobce autoklimatizací DENSO Manufacturing Czech.
Čeští výrobci dílů pro automobilový průmysl nečekají zásadní dopad změn ve VW

Čeští výrobci dílů pro automobilový průmysl nečekají zásadní dopad změn ve VW

Zdroj: Magna International
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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