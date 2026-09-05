Čeští výrobci dílů pro automobilový průmysl nečekají zásadní dopad změn ve VW

Volkswagen ve čtvrtek večer oznámil, že dozorčí rada jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a posílení konkurenceschopnosti. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet modelů.
„V případě omezení objemu výroby ze strany VW by nás to určitě ovlivnilo, ale nijak dramaticky s ohledem na rozprostřené zákaznické portfolio,“ uvedl pro ČTK generální ředitel Saar Gummi Czech Lubomír Fröhlich. Skupina Volkswagen tvoří necelých 40 procent tržeb podniku, je jeho nejvýznamnějším zákazníkem. Saar Gummi vyrábí pryžová těsnění do aut, každé třetí až čtvrté osobní auto vyrobené v Evropě má těsnění dveří a dalších dílů karoserie od kostelecké firmy.
Volkswagen patří také mezi významné zákazníky liberecké firmy Magna. „Očekáváme, že avizované kroky povedou k vyšší efektivitě napříč celým dodavatelským řetězcem a umožní zefektivnění procesů na naší straně,“ řekl technický ředitel Tomáš Radosta z liberecké Magny. K největším zákazníkům patří Škoda Auto a BMW, ale také třeba Mercedes.
Podobně se dnes vyjádřil výrobce autoklimatizací DENSO Manufacturing Czech. „Díky diverzifikovanému portfoliu zákazníků jsme schopni do značné míry absorbovat negativní dopady způsobené nestabilitou automobilového trhu,“ uvedl na dotaz personální manažer Jiří Heteš. Klimatizace dodává firma kromě Volkswagenu i do aut značek jako Land Rover, Porsche, Mercedes, Audi, Škoda, Suzuki, Toyota, Ford, ale také třeba Lamborghini.
Společnost Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí, u níž část produkce tvoří dodávky v automobilovém průmyslu, už před časem omezila produkci v reakci na problémy automobilky Volkswagen. Dodávky se snížily asi o desetinu, stejně ale jsou nižší i objednávky od dalších výrobců automobilů, řekl majitel a jednatel firmy Kvido Štěpánek. Další omezení zatím Volkswagen neavizoval, může ale přijít třeba jen týden předem a výrobce se s tím musí nějak vyrovnat, dodal. Isolit-Bravo dodává automobilkám plastové výlisky a vyrábí i formy pro vstřikování plastů. Převážná většina výnosů firmy pochází od 40 hlavních zákazníků v automobilovém odvětví.
Generální ředitel AGC Automotive Czech v Chudeřicích na Teplicku Zbyněk Slivoň sdělil, že dodávky pro VW tvoří v současné době pouze malou část celkového portfolia firmy, která vyrábí skla pro automobily. Z dosud dostupných informací podle něj navíc není zřejmé, kterých konkrétních modelových řad a v jakém rozsahu se avizované úpravy výroby dotknou. „Je proto předčasné vyvozovat konkrétní dopady na naši společnost. Avšak vzhledem k nízkému podílu koncernu Volkswagen na naší celkové produkci v tuto chvíli nepředpokládáme, že by avizované změny měly mít zásadní vliv na naše hospodaření nebo zaměstnanost,“ uvedl.
Mluvčí skupiny Promet Group Pavel Barvík řekl, že na kopřivnickou společnost Tawesco v tuto chvíli avizované změny týkající se primárně závodů a značky Volkswagen nemají dopad. „Pro Tawesco je z koncernu Volkswagen klíčovým zákazníkem Škoda Auto, kde dodáváme díly do všech vozů vyráběných v Česku a na Slovensku. Škodě se daří, na evropských trzích roste, a to včetně nových elektrických modelů. Situaci samozřejmě sledujeme a budeme postupně vyhodnocovat, kterých koncernových značek a modelů se bude týkat avizovaná redukce modelových řad. Toto bude pro naši budoucí strategii velmi důležité,“ uvedl Barvík.