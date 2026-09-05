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Ptačí trus zředěný vodou zvětší papriky o 40 %. Stačí dvě aplikace v srpnu a výsledky jdou vidět do týdne

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Docela obyčejný ptačí trus vám může s výživou paprik skvěle pomoci. Stačí ho jen aplikovat tím správným způsobem a uvidíte sami.
O rekordní úrodu paprik se spolehlivě postará hnojení ptačím trusem

O rekordní úrodu paprik se spolehlivě postará hnojení ptačím trusem

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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