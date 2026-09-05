Ptačí trus zředěný vodou zvětší papriky o 40 %. Stačí dvě aplikace v srpnu a výsledky jdou vidět do týdne

Papriky jsou náročnou plodinou, která vyžaduje zvláštní péči. Velmi důležité je zejména hnojení, které je pro dosažení bohaté úrody velkých a chutných paprik absolutně nezbytné. Není však vždy třeba sahat po drahých prostředcích ze zahradnictví – naopak. Skvěle pomoci vám může i domácí zásoba ptačího trusu – třeba z kurníku.
Hnojení paprik a jak na to
Papriky by se měly během vegetace hnojit alespoň dvakrát. První hnojení by mělo být aplikováno během kvetení, zatímco druhé se doporučuje provádět v období dozrávání. Skvělý je roztok na bázi hnoje nebo ptačího trusu – ovšem jeho přípravu a koncentraci je třeba přizpůsobit aktuálnímu období a stupni vývoje paprik.
V případě hnojiva určeného pro výživu paprik během kvetení je třeba čerstvý trus zředit vodou v poměru 1:5 a nechat jej 5 až 10 dní odstát v nádobě s
pevně uzavřeným víkem (to kvůli šíření nepříjemného zápachu). Druhý roztok spočívá v naředění ptačího trusu vodou v poměru 12 až 15krát. Pro optimální účinnost se doporučuje aplikovat hnojivo 2 až 3 dny po zalití nebo dešti. Hnojení během výsadby paprik
Úspěšná sklizeň paprik závisí také na správné technice výsadby – i když je pro letošek na tyto rady již pozdě neuškodí se s nimi seznámit pro příští sezónu. A co si tedy takříkajíc zapsat za uši?
Semena by měla být vyseta 50 až 60 dní před přesazením do volné půdy a sazenice by měly být ven přesazeny až poté, co pomine riziko mrazů. Kromě toho je důležité dodržovat správné rozestupy, a to minimálně 40 cm mezi řádky a 15 až 17 cm mezi rostlinami. Zdroj fotografie: Freepik
Před výsadbou sazenic papriky je nezbytné pohnojit půdu hnojem nebo kompostem v množství 2 až 3 kg na metr čtvereční plochy výsadby. Je však nezbytné zajistit, aby byl kompost řádně připraven a neobsahoval škodlivé složky – používejte tedy jen ten dobře rozložený.
Nezapomeňte na vhodnou drenáž
Papriky jsou náchylné k přemokření, takže pokud máte na zahradě těžkou jílovitou půdu, měli byste jim připravit vhodnou drenáž. A jak na to?
Jednoduše odstraňte alespoň 10 cm půdy a na dno umístěte silné větve jako drenáž. Na větve poté navrstvěte organické odpadní materiály do výšky 15 až 20 cm a střídavě přidávejte i další vhodné přísady, které je podpoří v růstu. Skvělé jsou například tyto. jílovitá moučka, práškový oxid křemičitý, rohová moučka, dolomitová moučka, krevní moučka, kostní moučka a hnůj.
Tyto vrstvy lze překrýt zeminou, přičemž vrchní vrstva bude vždy tvořena zeminou a následně překryta mulčem. To zajistí paprikám ideální podmínky k růstu. Další hnojení by pak během sezóny už nemělo být třeba.
Zdroj fotografie: Freepik Prevence jako základ
Nikdy na to však nespoléhejte a papriky pravidelně kontrolujte. Pokud přece jen odhalíte nedostatek živin (projevuje se například žloutnutím nebo
nedostatečným vývojem květů), můžete proti němu včas zasáhnout. Papriky často trpí zejména nedostatkem vápníku a s tímto problémem vám mohou pomoci docela obyčejné vaječné skořápky. A v případě potřeby také přidejte paprikám hnojiva s obsahem draslíku nebo dalších potřebných látek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři