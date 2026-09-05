Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

První pole position pro Gaslyho. Na Monze porazil Russella a Piastriho

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na místě, kde Pierre Gasly získal své první vítězství ve formuli 1, získal dnes také svou první pole position. Druhé místo do nedělní Velké ceny Itálie si vyjel George Russell a první trojici uzavírá Oscar Piastri. Jak se po kvalifikaci první trojice vyjádřila?
První trojice z kvalifikace na Velkou cenu Itálie

První trojice z kvalifikace na Velkou cenu Itálie

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Kvalifikace na VC Itálie: Šokovaný Gasly získal pole position!
Kvalifikace na VC Itálie: Šokovaný Gasly získal pole position!
Výsledky FP3 VC Itálie: Dominovaly nácviky spolupráce
Výsledky FP3 VC Itálie: Dominovaly nácviky spolupráce

Pátek v Monze přinesl mimořádně silné Mercedesy a naopak trápící se McLareny. Právě McLaren však poutal...

Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu
Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu

Témou víkendu v Monze je jednoznačně zveřejněný verdikt soudu, který přiznal třetí pódiové umístění v...

H-křídlo se chovalo skvěle: Nasadí ho na celý víkend
H-křídlo se chovalo skvěle: Nasadí ho na celý víkend

McLaren během pátečního programu v Monze testoval svou verzi rotujícího zadního křídla, přičemž z prostředí...

Isack asi přijde o premiéru v Madridu, tuší v Red Bullu
Isack asi přijde o premiéru v Madridu, tuší v Red Bullu

Isack Hadjar se zotavuje ze zranění, kvůli kterému musel vynechat víkend v Nizozemsku a nezúčastní se ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.