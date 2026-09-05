První pole position pro Gaslyho. Na Monze porazil Russella a Piastriho

Pierre Gasly (1.)
Davide Valsecchi: „Pierre Gasly, pole position! Mamma mia, jaké kolo to bylo! Úžasné, gratuluji. Jaké máš pocity z první pole position své kariéry?”
Pierre Gasly: „Děkuji všem, byla to neuvěřitelná kvalifikace, již od prvního kola v Q1 jsem se cítil úžasně, pokaždé jsem se snažil o něco více zrychlit a nakonec mi to přišlo jako opravdu dobré kolo a jsem opravdu šťastný. Už je to 9 let, co se snažím o svou první pole position. Vyhrál jsem tu svůj první závod a získal svou první pole position. Na Monze je prostě něco úžasného.”
Davide Valsecchi: „Teď už máš na Monze vítězství a dnes pole position, je pro tebe start z prvního místa velkou výhodou?”
Pierre Gasly: „Chtěl bych to říct italsky, když jsme v Itálii. Moc rád bych poděkoval svému týmu, auto bylo dneska fantastické. Jsem velmi spokojený, už devět let se snažím jen o to, abych se zlepšoval a tohle je moje první pole position. Je to neuvěřitelné. Věřím, že zítra budeme mít dobré auto. Dnešní večer strávím doma v Miláně a zítra se o takový výkon pokusíme znovu.”
George Russell (2.)
Davide Valsecchi: „Georgi, proveď nás svým kolem. Zdálo se, že se nikdo nedokázal zlepšit v prvním sektoru, pak ses zlepšil, byl jsi na pole position, ale nestačilo to, abys ji dnes získal.”
George Russell: „Zaprvé musím strašně pogratulovat Pierrovi, protože to byl úžasný výkon. Vlastně ještě patnáct minut před začátkem kvalifikace jsme spolu hráli šachy a porazil mě, a já si říkal, no tak ho porazím v kvalifikaci. A hele, on mě zase porazil.
Takže mu musím pořádně pogratulovat. Mrzí mě, že jsem nezískal pole position, s Verstappenem to během prvního kola bylo takové ošemetné. Byl jsem opravdu blízko, ale Pierre a Alpiny byli opravdu rychlí už od Q1, takže u nich rád vidím dobrý výsledek.”
Oscar Piastri (3.)
Davide Valsecchi: „Oscare, třetí místo. V posledním kole ti to uteklo, nezvládl jsi první šikanu. Přišlo ti, že jsi měl rychlost na to, abys bojoval o pole position?”
Oscar Piastri: „Ne, to si nemyslím. Přišlo mi, že první kolo bylo docela dobré a zkoušel jsem, jestli někdo bude chtít vyjet jako první do pitlane a bylo mi jasné, že to bude opravdu těžké a špatně jsem odhadl, jak jít na brzdy a zablokoval jsem kola. Takže tak to bylo. Ale ne, je skvělé mít konečně nějaký decentní výsledek, už je byla nějaká doba.”