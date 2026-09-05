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Předpírka ničí vaši pračku. Přesto ji zapíná skoro každá česká domácnost při každém praní

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Dnešní pračky mají k dispozici nespočet programů. Pravdou však je, že běžná hospodyňka využívá pouze třetinu z nich.
Vkládání prádla do pračky

Vkládání prádla do pračky

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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