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Máme rádi Česko čeká výrazná změna. Za Václava Noida Bártu už pořad našel náhradu

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Jubilejní dvacátá řada oblíbené televizní show Máme rádi Česko přinesla změnu také v hudební části pořadu. Vedle Václava Noida Bárty se nově objeví zpěvák Jaroslav Diviš. A sám Bárta dal jasně najevo, co si o nové posile myslí.
V Máme rádi Česko se mění známá tvář: Náhrada za Václava Noida Bártu už je známá.

V Máme rádi Česko se mění známá tvář: Náhrada za Václava Noida Bártu už je známá.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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