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Vikingové: Původní konec skončil zraněním Banderase, pikantní rituál tvůrci vystřihli a film prodělal miliony

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Dobrodružný film Vikingové provázel chaos a obří finanční ztráty. Tvůrci navíc museli kvůli cenzuře úplně smazat ty nejvíce choulostivé historické rituály.
Vikingové

Vikingové

Zdroj: FOTO:Touchstone Pictures / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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