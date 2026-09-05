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Gravesova choroba se může nápadně projevit změnami očí. Za onemocněním štítné žlázy stojí nesprávná reakce imunity

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Gravesova choroba je autoimunitní onemocnění, které způsobuje stav zvaný hypertyreóza. Při této nemoci štítná žláza vytváří příliš mnoho hormonů štítné žlázy.
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Zdroj: Fotografie: yasser a / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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