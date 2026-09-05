Gasly se vrátil na místo svého jediného vítězství. O šest let později tam získal první pole kariéry

Pierre Gasly má s Monzou vztah, který už začíná působit trochu podezřele. V roce 2020 zde senzačně vyhrál první a dosud jedinou Grand Prix kariéry. V sobotu se na stejném okruhu postaral o další výsledek, který před kvalifikací skoro nikdo nečekal: zajel 1:21,786 a poprvé v životě odstartuje do závodu Formule 1 z pole position.
George Russell ztratil pouhých 0,060 sekundy. Za nimi skončil Oscar Piastri, který ale dostal třípozicový trest za blokování Liama Lawsona, takže druhou řadu startovního roštu nakonec obsadí obě Ferrari Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona. Alpine přitom získalo první pole position od chvíle, kdy se někdejší Renault před sezonou 2021 přejmenoval.
Tohle není příběh rychlého vozu, který celý víkend jen potvrzoval očekávání. Je to příběh týmu, který ještě v pátek nevypadal jako kandidát na první řadu, natož na úplný vrchol výsledkové listiny.
Alpine v pátek mluvilo o boji o Q3. O den později porazilo všechny
Gasly v prvním pátečním tréninku vůbec nejel, protože jeho monopost dostal junior Paul Aron. Ve druhé části dne skončil čtrnáctý a sám Alpine tehdy mluvilo hlavně o tom, že by se mohlo zapojit do těsného boje o postup do Q3.
V sobotu odpoledne už byl Francouz nejrychlejší v Q1, ve druhé části kvalifikace zajel čtvrtý čas a před posledními pokusy v Q3 držel třetí místo za Russellem a Piastrim. To už nebyla náhoda jednoho kola, které vyšlo díky závětří. Alpine bylo rychlé napříč celou kvalifikací.
Rozhodující pokus pak Gasly poskládal přesně ve chvíli, kdy ho potřeboval. Russell svůj čas ještě zlepšil, Piastri byl také velmi rychlý, ale Francouz našel dalších několik setin a skočil před oba.
Právě proto má pole větší hodnotu než běžné překvapení z chaotické kvalifikace. Nezpůsobila ho červená vlajka ani déšť ve správný okamžik. Gasly prostě během jedné hodiny porazil všechny ostatní.
Devět let čekání skončilo na místě, které už jednou změnilo jeho kariéru
Gasly po kvalifikaci připomněl, že se o první pole snažil devět let. Před svým 190. startem ve Formuli 1 se konečně dočkal a těžko si mohl vybrat symboličtější místo.
Monza 2020 zůstává jeho nejslavnějším závodem. Tehdy ještě jezdil za AlphaTauri, dnešní Racing Bulls, a využil neobvyklého průběhu Grand Prix k senzačnímu vítězství před Carlosem Sainzem. Byl to moment, který změnil pohled na jeho kariéru po složitém období u Red Bullu.
Od té doby přidal pódia, změnil tým a stal se lídrem Alpine, ale druhé vítězství nepřišlo. Ani pole position.
Až do Monzy 2026.
„Vyhrál jsem tady svůj první závod a teď mám na téhle trati první pole. Je tu kolem mě něco zvláštního,“ shrnul po kvalifikaci. V jeho případě tentokrát podobná věta vůbec nepotřebuje marketingovou pomoc.
Neděle ale bude pro Alpine mnohem těžší než sobota
Pole position automaticky neznamená, že Gasly najednou řídí nejrychlejší auto celého víkendu. Za sebou bude mít Russellův Mercedes a obě Ferrari, která před domácím publikem rozhodně nebudou mít chuť čekat. Max Verstappen startuje pátý a Piastri po penalizaci šestý.
Alpine tedy musí vyřešit problém, který se objeví až v závodním tempu. Jedno fantastické kvalifikační kolo může monopost nabídnout i tehdy, když na delším stintu neumí stejně dobře pracovat s pneumatikami nebo šetřit energii. Gasly navíc nemůže počítat s tím, že si na startu vytvoří pohodlný náskok. Monza nabízí dlouhý nájezd do první šikany a auta za ním mohou okamžitě využít závětří.
Pro Alpine už ale samotná možnost řešit obranu prvního místa představuje obrovský posun. V pátek tým přemýšlel, zda se vůbec dostane mezi deset nejrychlejších. O dva dny později bude určovat tempo startu celé Grand Prix.
Antonelliho trest dává Gaslyho pole ještě jednu vrstvu
Kvalifikace zároveň vytvořila velmi zajímavou situaci v boji o titul. Kimi Antonelli zajel sedmý čas, ale kvůli penalizaci za výměny komponentů pohonné jednotky odstartuje domácí závod zezadu. Jeho týmový kolega a jeden z nejbližších soupeřů v šampionátu George Russell stojí naopak vedle Gaslyho v první řadě.
Antonelli má před Russellem náskok 59 bodů, takže jedna Grand Prix samozřejmě mistrovství nerozhodne. Monza ale nabízí přesně typ závodu, ve kterém se může během jediného odpoledne část pohodlné rezervy rychle zmenšit. Russell má před sebou čistou trať, Antonelli celé pole.
Pro Mercedes tak vzniká zvláštní situace. Jeden jeho jezdec bude útočit na vítězství, druhý se bude snažit minimalizovat škody. A mezi tím vším stojí Alpine, které ještě před několika hodinami nikdo do mistrovské matematiky vůbec nepočítal.
Ranní otázka zněla Ferrari proti Mercedesu. Odpověděl Gasly
Je na tom něco příjemně formulového. Celé dopoledne se řešilo, zda poslední motorový upgrade Ferrari konečně umožní domácímu týmu porazit Mercedes. Russell ovládl třetí trénink a souboj o pole vypadal jako pokračování pátečního příběhu.
Nakonec se do něj vložil jezdec, kterého nikdo neposadil do hlavní role.
Gasly v rozhodujícím okamžiku zajel o šest setin rychleji než Russell, o téměř dvě desetiny porazil nejlepší Ferrari a přivezl Alpine první pole v jeho současné éře.
V neděli se může ukázat, že Russell, Leclerc nebo někdo další má na dlouhém stintu podstatně rychlejší auto. To by Gaslyho sobotní výkon nijak nezmenšilo.
Formule 1 rozdává body v neděli, ale kvalifikace má jednu velmi jednoduchou disciplínu: jedno kolo, jedna možnost a nejrychlejší čas vyhrává.
V Monze ji dnes vyhrál Pierre Gasly.
Po devíti letech čekání. A samozřejmě právě tady.
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Zdroje: Reuters – Alpine's Gasly seizes first career F1 pole ahead of Russell at Monza [1], Formula 1 – Gasly charges to sensational maiden F1 pole at Monza over Russell and Piastri [2].