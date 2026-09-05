Majitel nejotravnějšího hlasu v Česku slaví 59 let. Tůma ho vytvořil podle Cartmana, původně ale zkoušel jiné varianty

Zelený mimozemšťan z televizních reklam patří k mimořádně výrazným postavičkám českého éteru. Za jeho pronikavým křikem stojí dabér Bohdan Tůma, který v neděli slaví devětapadesáté narozeniny. Lidé si ho často spojují s bláznivými animovanými hrdiny, ve skutečnosti ale pravidelně mluví za hollywoodské hvězdy. Práce v dabingových studiích ho živí téměř čtyřicet let a stihl při ní vytvořit tisíce rolí.
Nečekaný začátek u rumunského filmu
Před dabingový mikrofon se Bohdan Tůma postavil už ve svých patnácti letech. Dostal tehdy drobnou roličku v rumunském snímku o hornících. Po boku velkých hereckých mistrů měl pouze dýchat a následně zhasnout plamínek na kahanu. „Když jsme to jeli potřetí a smyčka skončila, pan režisér Walló se ozval, kdy prý budu pracovat,“ zavzpomínal Tůma v podcastu Boomer Talk.
Zásadní zlom v jeho profesním životě přinesl začátek devadesátých let a americký seriál Beverly Hills 90210. Původní dabér Brandona Walshe Michal Dlouhý odcestoval do zahraničí a tvůrci tehdy potřebovali rychlou náhradu. Tůma tuto postavu převzal a rázem se mu otevřely dveře do velkých nahrávacích studií. V té samé době namlouval dialogy do filmů pro dospělé. Byla to pro něj čistě finanční záležitost. Studia tehdy nabízela výborné honoráře a herci často ani neviděli finální sestřih intimních scén.
Zrod uřvaného maskota a tisíce rolí
Postavu mimozemšťana pro známý eshop vytvořil dabér vlastně úplně náhodou. Společnost potřebovala pro reklamu v rádiu zajímavou hlasovou polohu a on jim nabídl několik různých variant. Vedení firmy nakonec vybralo projev inspirovaný figurkou Erica Cartmana z animovaného South Parku, kterého Tůma zrovna natáčel.
Původní podoba maskota vzešla z pouhého hlasu a grafická stránka se přidala o něco později. Ačkoliv ho tento specifický křik nesmírně proslavil, u zadavatelů jiných reklam mu spíše působí potíže. Agentury ho z nabídek rovnou vyřazují s odůvodněním, že je příliš spojený s masivní a všudypřítomnou kampaní.
Samotný Tůma má na kontě zhruba patnáct tisíc namluvených titulů. V minulosti proto raději používal pseudonymy Roman Novotný nebo Leopold Kohák. Režiséři ho obsazovali příliš často a produkce ho začala z titulků vyškrtávat. Složením jména svého bratra a dívčího příjmení maminky si zajistil stabilní práci.
Dřina s hollywoodskými hvězdami
Zahraniční herce má Tůma rozdělené podle náročnosti. Jednoznačně nejvíce ho vždy potrápí Jim Carrey. Americký komik pracuje s výraznou mimikou a trefit naprosto přesně původní emoce do češtiny bývá vyčerpávající. Mnohem více si užívá namlouvání Denzela Washingtona, kterého považuje za naprosto brilantního herce a obdivuje jeho výkony ve filmu Gladiátor nebo Equalizer.
V minulosti si vyzkoušel dabingovou režii a měl na starosti české znění obrovského množství filmů. Neustálý tlak, komunikace s producenty a řešení problémů ve studiu ho ovšem nesmírně vyčerpávaly. Často nedokázal vůbec usnout a přemýšlel nad hladkým průběhem natáčení. Nakonec se rozhodl tuto kapitolu definitivně uzavřít. Zdraví ho potrápilo i nedávno, když prodělal srdeční ischemii a musel výrazně zvolnit své obvyklé pracovní tempo.
Útěk z města na lesní posed
Mimo nahrávací studia hledá Tůma klid v přírodě nebo u sportu. Je velkým fanouškem pražské Sparty a chodí fandit na fotbal i hokej. Sám si občas zajde zahrát florbal nebo badminton. Doma v pražském bytě ho obklopuje ryze ženský svět. Žije s manželkou, dvěma dcerami a velkou smečkou domácích mazlíčků, do které patří fenky, potkani i morče.
Z přeplněné metropole proto velmi rád utíká na venkovskou chalupu, kde tráví volné dny jen se svými psy. Moderním technologiím se úmyslně vyhýbá. Dlouho odmítal chytrý telefon a neuměl odeslat email. Zvláštní zalíbení našel v myslivosti, protože vysedávání na lesním posedu mu poskytuje ideální ticho po celodenním mluvení. Často se mu stává, že uprostřed lesa tvrdě usne a vůbec nezaregistruje zvířata procházející těsně kolem něj.
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