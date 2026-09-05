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Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk

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V pátek večer ještě jedeš. Doděláš práci, odpovíš na poslední zprávu, cestou domů něco nakoupíš a možná máš dokonce pocit, že jsi ten týden zvládla docela obstojně. Pak přijde sobota, nikam nemusíš, budík mlčí — a tělo se rozhodne, že právě teď je ideální chvíle oznámit ti úplně všechno.
Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk

Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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