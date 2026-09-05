Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk

Bolí tě za krkem. Hlava je těžká. Jsi unavenější než ve středu večer. Možná tě škrábe v krku, možná máš pocit, že na tebe něco leze, a možná jen ležíš na gauči a nechápeš, proč se po volném ránu necítíš jako člověk z reklamy na wellness pobyt.
Tenhle paradox má dokonce svoje jméno. V odborné literatuře se už více než dvě desetiletí objevuje pojem „leisure sickness“ — volně řečeno potíže, které se hlásí právě o víkendech nebo na dovolené. Není to oficiální diagnóza a výzkum kolem něj není nijak obrovský, ale popsaný fenomén je překvapivě povědomý: bolest hlavy, únava, svalové bolesti nebo nevolnost přicházející ve chvíli, kdy pracovní zápřah skončí.
Možná se nerozbiješ v sobotu. Jen se v sobotu konečně slyšíš
Přes pracovní týden má tělo spoustu důvodů čekat. Vstáváš na budík, řešíš čas, přesouváš se z jednoho úkolu ke druhému, hlídáš termíny a podvědomě držíš pozornost pořád někde venku. Když tě trochu táhne rameno nebo jsi ospalá, většinou nad tím nevedeš filozofickou debatu. Uděláš kafe a pokračuješ.
V sobotu ten hluk zmizí.
A najednou si všimneš, že jsi celý týden seděla s rameny skoro u uší. Že jsi ve čtvrtek spala pět hodin. Že tě záda bolela už včera, jen na to nebyl prostor. Že únava nepřišla dnes ráno — dnes ráno pouze dostala možnost promluvit.
Tohle je možná nejméně dramatické a zároveň nejpravděpodobnější vysvětlení části onoho „sobotního kolapsu“. Odpočinek totiž není kouzelné tlačítko reset, po jehož stisknutí zmizí všechno, co se během týdne nahromadilo.
A pak je tu zvláštní přechod z napětí do klidu
Starší studie fenoménu leisure sickness našla souvislost hlavně s vysokou pracovní zátěží, silným pocitem odpovědnosti a obtížnějším přechodem z pracovního režimu do volna. Samotní lidé, kteří tyto potíže popisovali, často uváděli, že se jim těžko „vypíná“.
To ale neznamená jednoduchou poučku „stres opadne a člověk onemocní“. Lidská stresová reakce je mnohem složitější a výzkum tak jednoduchou rovnici nepotvrzuje.
U některých lidí však může změna rytmu sehrát roli například u bolestí hlavy. V literatuře o víkendových migrénách se zmiňuje nejen přechod po pracovním stresu, ale také úplně obyčejné změny režimu: delší spánek, pozdější snídaně, jiný příjem kofeinu nebo alkoholu. A právě tady může být sobotní ráno trochu zákeřné.
Ve všední den vstáváš v 6:30 a kávu máš v 7:10. V sobotu spíš do deseti a první espresso přijde v jedenáct. Pro tebe nádhera. Pro organismus, který má rád jistou pravidelnost, už docela změna.
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„Konečně se dospím“ někdy dopadne úplně opačně
Sobota má jeden klasický scénář: celý týden spíš málo, takže si plánuješ osm, devět, možná deset hodin spánku jako odškodné za všechny ranní budíky.
Jenže spánek nejde vždycky splatit jedním obřím víkendovým převodem.
Delší spánek samozřejmě může být přesně to, co potřebuješ, pokud jsi nevyspaná. U některých lidí ale velký posun času vstávání zároveň rozhodí zaběhnutý rytmus. A pokud trpíš migrénami, změny spánku mohou patřit mezi spouštěče.
Takže pokud se každou sobotu probouzíš ve dvě odpoledne s hlavou jako střep, nemusí být řešením ještě delší sobota v posteli. Možná stojí za pozornost, co se mezi pátkem a sobotou pravidelně mění: spánek, káva, jídlo, pohyb, alkohol, hydratace.
Ne proto, abys ze soboty vyrobila další projekt optimalizace života. Spíš proto, že některé vzorce bývají až směšně jednoduché, když je konečně uvidíš.
Bolavý krk může mít mnohem méně tajemnou příčinu
Celý týden notebook. Telefon v ruce. Auto. Kabelka na jednom rameni. Stres, při kterém zatneš čelist, aniž si toho všimneš.
Pak si v sobotu sedneš s kávou a oznámíš: „Tak. A teď budu relaxovat.“
Tvoje trapézy se tomu možná jen tiše zasmějí.
Psychický stres a svalové napětí spolu souvisejí a napjaté svaly krku, ramen a čelisti se mohou podílet také na tenzních bolestech hlavy. Není tedy nijak zvláštní, když problém začneš pořádně vnímat až v klidu.
Místo agresivního „musím to rozmasírovat“ někdy dává větší smysl něco mnohem obyčejnějšího: projít se, rozhýbat tělo, dát si teplou sprchu, trochu se protáhnout a změnit pozici, ve které jsi strávila půl týdne.
Nejhorší sobotní léčba? Udělat z odpočinku další výkon
A tady máme disciplínu, ve které jsme opravdu talentované.
Celý týden čekáš na volno a potom si sobotu naplánuješ tak dokonale, že začíná připomínat firemní retreat.
Vstát. Cvičit. Uklidit. Prádlo. Nákup. Brunch. Výlet. Vidět rodiče. Přečíst knihu. Udělat si masku. Uvařit něco zdravého. Večer kultura, protože přece nebudeš „jen doma“.
V šest večer jsi vyčerpaná a lehce naštvaná na vlastní volný den.
Odpočinek přitom nemusí být absolutní nečinnost. Výzkum stresového managementu obecně ukazuje, že relaxační techniky a mindfulness mohou ovlivňovat fyziologické ukazatele stresu, přestože žádná jednotlivá metoda není univerzální odpovědí pro každého.
Klidně si tedy dej procházku, oběd venku nebo deset minut s kávou na balkoně. Ale pokud sis právě vytvořila sedmnáctibodový sobotní recovery plán, možná ses jen převlékla z pracovního stresu do legín.
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Co s tím, když se to děje skoro každý víkend
Nejdřív bych žádnou válku s vlastním tělem nevyhlašovala.
Můžeš si pár týdnů všimnout několika banálních věcí. Jestli o víkendu dramaticky měníš čas spánku. Jestli piješ kávu o několik hodin později. Jestli v pátek jíš jinak nebo piješ více alkoholu. Jestli se přes pracovní týden skoro nehýbeš a sobotu pak zahájíš dvěma hodinami sportu. Jestli se bolest hlavy opakuje ve stejnou dobu.
A hlavně jestli vlastně během týdne nejedeš dlouhodobě přes svoje možnosti.
Protože někdy není pointa „moje tělo neumí odpočívat“. Pointa je mnohem méně poetická:
Celý týden po něm chceš, aby drželo hubu. A v sobotu má konečně prostor ti odpovědět.
To neznamená, že každá sobotní bolest je ze stresu. Nové, silné nebo opakující se zdravotní obtíže patří k lékaři, stejně jako náhlá nezvyklá bolest hlavy, neurologické příznaky nebo cokoli, co tě reálně znepokojuje.
Ale pokud je tvoje sobota jen směsí únavy, ztuhlých ramen a pocitu „proč jsem úplně vyřízená, když mám konečně volno“, možná nepotřebuješ tělu vyčítat, že ti kazí víkend.
Možná právě dohání týden, který jsi ty sama ještě nestihla dohnat.
FAQ
Je „leisure sickness“ skutečná nemoc?
Termín se používá pro popis potíží objevujících se během víkendů nebo dovolených, ale nejde o běžně uznávanou samostatnou lékařskou diagnózu. Výzkum je omezený a velká část často citované evidence pochází ze starších studií.
Může mě po skončení stresu opravdu rozbolet hlava?
U některých lidí ano, zejména v souvislosti s migrénou nebo tenzními bolestmi. Samotný „pokles stresu“ ale není jediným možným vysvětlením. O víkendu se často zároveň mění spánek, kofein, strava i další části denního režimu.
Proč jsem v sobotu unavenější než během týdne?
Jedním z vysvětlení může být nahromaděný deficit spánku a únava, kterou během pracovního týdne přehlušuje aktivita a povinnosti. Pokud je ale únava výrazná, dlouhodobá nebo se objevuje bez jasného důvodu, je vhodné hledat i jiné možné příčiny s lékařem.
Pomůže prospat půl soboty?
Pokud ti spánek chybí, delší spánek může být příjemný a užitečný. Velké změny spánkového režimu ale mohou některým lidem dělat potíže. Dlouhodobě je důležitější dostatek spánku pravidelně než pokus dohnat celý týden během jediného rána.
Kdy už není dobré svalit všechno na stres?
Když jsou obtíže nové, silné, zhoršují se, často se opakují nebo je doprovází jiné neobvyklé příznaky. „To mám ze stresu“ by neměla být automatická diagnóza pro všechno, co tě bolí.
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Zdroje: Vingerhoets AJJM, Van Huijgevoort M, Van Heck GL: Leisure sickness: a pilot study on its prevalence, phenomenology, and background, Psychotherapy and Psychosomatics, 2002 [1]; Weekend headache: a retrospective study in migraine without aura and episodic tension-type headache [2]; Rogerson O. et al.: Effectiveness of stress management interventions to change cortisol levels: a systematic review and meta-analysis, Psychoneuroendocrinology, 2024 [3]; img ai generated