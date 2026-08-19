Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění

Jak ČRzprávy již před nedávnem upozornily, záběry, které obletěly sociální sítě, ukazují starší vystoupení Štěpána Kozuba, během kterého před sálem plným lidí paroduje zpěváka Václava Neckáře, respektive jeho zpěv.
„Jedu takhle tábořit, jedu z kopce. Pozor, refrén jak cyp: haleluja,“ rozesměje se na záběrech Kozub a s ním i diváci v sále. Parodoval přitom Neckářův pěvecký projev v písni Půlnoční.
Václav Neckář v roce 2002 při řízení auta prodělal mozkovou mrtvici. Od té doby se změnil jeho styl mluvy a zpěvu. Je to typický projev po takové vážné nemoci, kdy se lidé mnohdy musí učit znovu mluvit a pohybovat.
Na záběry nyní pobouřeně reaguje fanklub Václava Neckáře, jak upozornil Blesk. „Vážený pane Kozube, fanklub Václava Neckáře si váží každého, kdo přináší humor v dnešní ne vždy veselé době. Nesdílí však Vaše přesvědčení, že neexistují žádné jeho mantinely,“ píše fanklub.
„Mantinelem humoru v civilizované společnosti by Vám měla být úcta k člověku, který prodělal závažné onemocnění, jež mnohé připraví nejen o humor, ale i o řečové schopnosti navždy,“ míní fanoušci Václava Neckáře.
Připomněli, že zpěvák se musel složitě poprat s následky mrtvice. „Způsobem, jakým bojoval s následky své nemoci, Vašek inspiroval mnohé další těžce nemocné pacienty a jejich blízké. Nakonec nemoc porazil úctyhodným způsobem, který Vy ve své bezohlednosti a omezenosti zesměšňujete,“ píše se v prohlášení.
Zároveň fanklub hrozí možnými právními dopady takového humoru. „Upozorňujeme Vás i na to, že právní řád civilizované společnosti předpokládá zcela konkrétní mantinely humoru. Patří mezi ně ochrana lidské cti a důstojnosti vtělená do ustanovení občanského práva. V současné době tedy zvažujeme i právní kroky, jimiž bychom tyto hodnoty opět prosadili,“ dodal klub a vyzval Štěpána Kozuba, aby se Václavu Neckářovi omluvil.
Zdroje: Autorský text, Instagram, Blesk.cz, Facebook
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