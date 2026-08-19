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Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění

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Dennívýzva
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Vystoupení komika Štěpána Kozuba, ve kterém parodoval zpěváka Václava Neckáře, rozhořčilo Neckářův fanklub. Ten žádá omluvu a hrozí právními kroky.
Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění

Fanklub Václava Neckáře chce, aby se Kozub omluvil za zesměšnění

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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