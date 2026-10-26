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Stát se rozdělil, peněženka chvíli váhala. Českou korunu odstartovaly kolky

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Dennívýzva
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V únoru 1993 dostaly vybrané československé bankovky kolky. Jak probíhala výměna, proč padesátikoruna kolek nepotřebovala a co znamenal limit 4 000 Kčs.
Budova České národní banky v pražské ulici Na Příkopě.

Budova České národní banky v pražské ulici Na Příkopě.

Zdroj: VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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