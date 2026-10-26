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Vysílání televize bylo zadarmo. V roce 1955 zavedlo Československo televizní poplatek 15 Kčs

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Když v květnu 1953 začalo z pražského studia zkušební televizní vysílání, lidé sledovali obrazovku bez jakýchkoliv plateb. Od ledna 1955 však vláda zavedla povinný televizní poplatek patnáct korun měsíčně. Pravidelná platba se stala běžnou součástí rodinných rozpočtů na celá desetiletí.
Historický černobílý televizor Tesla 4001A v dřevěné skříni

Historický černobílý televizor Tesla 4001A v dřevěné skříni

Zdroj: Wolfgang Sauber / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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