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Tesla Lotos šetřila kroky už v roce 1961. Pohodlí ale měla na šňůře

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Tesla 4211U Lotos umožňovala kabelově ovládat hlasitost, jas, kontrast a vypnutí. Dobová dokumentace ukazuje, proč dálkové ovládání neznamenalo přepínání programů.
Dřevěné vitríny s historickými televizory a radiopřijímači v expozici Muzea Tesla.

Dřevěné vitríny s historickými televizory a radiopřijímači v expozici Muzea Tesla.

Zdroj: Pavel Boudny / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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