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Některé zprávy nejsou nevinné: 6 vět od ex, které tě okamžitě stáhnou zpátky tam, odkud ses pracně dostala

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Tři týdny nic. Možná tři měsíce. Už nekontroluješ, jestli je online, a jeho jméno se konečně neobjevuje v každé druhé myšlence. Pak se displej rozsvítí
Některé zprávy nejsou nevinné: 6 vět od ex, které tě okamžitě stáhnou zpátky tam, odkud ses pracně dostala

Některé zprávy nejsou nevinné: 6 vět od ex, které tě okamžitě stáhnou zpátky tam, odkud ses pracně dostala

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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