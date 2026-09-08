Pink je 47 a nesnaží se vypadat na 27. Možná právě proto působí tak dobře

Pink slaví 47 let a už dávno dala najevo, že její plán stárnutí nepočítá s tím, že bude předstírat, že se její obličej nikdy nemění. V době, kdy se ženské tváře stále častěji posuzují jako projekty před rekonstrukcí, je na tom něco podezřele osvěžujícího.
Kdyby existovala jedna správná cesta, jak má popová hvězda stárnout, Pink by ji pravděpodobně odmítla už jen z principu.
Alecia Beth Moore se narodila 8. září 1979, takže dnes slaví 47. narozeniny. Když se na začátku tisíciletí objevila vedle dokonale naleštěných popových princezen své generace, měla krátké barevné vlasy, drzý výraz a image ženy, která zjevně neměla chuť vejít se do připravené škatulky. O více než čtvrt století později je možná nejzajímavější právě to, že ani stárnutí neproměnila v další disciplínu, kterou je potřeba vyhrát.
Když si všimneš první vrásky a internet ti nabídne sedmnáct řešení
Ten moment znáš, i když nejsi světová popstar. Ráno se maluješ u okna, světlo dopadne trochu jinak a najednou si všimneš linky kolem oka, která tam podle tvého přesvědčení ještě minulý čtvrtek rozhodně nebyla. Přiblížíš se k zrcadlu, což je první chyba, a během několika minut už bys teoreticky mohla potřebovat retinol, kolagen, mikroneedling, masážní kámen a nový životní styl.
Péče o pleť je fajn. Anti-aging kosmetika může být příjemná, estetické zákroky jsou legitimní osobní volba a žádná žena nemusí dokazovat své sebevědomí tím, že odmítne botox. Problém začíná jinde: ve chvíli, kdy se normální změna obličeje začne automaticky považovat za závadu.
Pink o tom před několika lety mluvila nezvykle přímo. Ve veřejném „dopise sama sobě“ si všímala linií v obličeji, změn nosu i toho zvláštního pocitu, kdy si člověk zvyká na starší verzi vlastní tváře. Současně vysvětlila, že nechce obličej, ze kterého její děti nepoznají, kdy je naštvaná, a že její talent a individualita jsou pro ni důležitější než vzhled.
Ona přitom rozhodně nerezignovala na tělo
A tady je důležitý rozdíl. Přijmout stárnutí není totéž jako přestat se o sebe starat.
Pink vybudovala velkou část svého pódiového projevu na fyzické síle. Její koncerty jsou známé akrobatickými čísly, při kterých zpívá zavěšená ve vzduchu, a pohyb byl součástí její identity dávno předtím, než se z „wellness“ stal celý průmysl. Její veřejný obraz tedy rozhodně není obraz ženy, která jednoho rána oznámila, že tělo neřeší.
Spíš ukazuje něco mnohem zajímavějšího: můžeš své tělo trénovat, pečovat o pleť, nalíčit se, obléct si něco nádherného a zároveň nemít potřebu vymazat každý důkaz, že jsi odžila další rok.
Chceme stárnout dobře. Jenže co vlastně znamená „dobře“?
Tahle fráze je všude. „Krásně stárne.“ Často ji používáme jako kompliment, ale někdy v ní číhá podmínka: krásně stárneš, pokud stáří není příliš vidět. Jenže ve 47 už žena prostě nemá stejný obličej jako ve 27. Ani stejnou kůži, tělo, zkušenost, energii nebo způsob, jakým se na sebe dívá. A proč by měla?
Když se podíváš na svou fotografii z doby před patnácti lety, možná tě napadne, že jsi tehdy měla hladší čelo. Možná si ale také vzpomeneš, že jsi se v té době mnohem víc bála říct ne, tolerovala muže, kterému bys dnes neodpověděla ani na druhou zprávu, a půl večera řešila, jestli nevypadáš tlustě na fotografii, na které dnes nechápeš, co jsi vůbec řešila.
Tvář není jediná věc, která zestárla. Naštěstí.
Největší luxus může být obličej, který se pořád hýbe
Je krásné vidět ženu, která se směje tak, že se jí kolem očí objeví čáry. Ne protože bychom z vrásek musely dělat další povinnou oslavu ženskosti, ale protože je příjemné, když obličej nemusí být celý život ve válce s časem.
Můžeš chtít vypadat svěže. Můžeš milovat sérum za dva tisíce. Můžeš si nechat něco upravit, pokud to chceš ty. Stejně tak můžeš jednoho dne objevit novou vrásku a rozhodnout se, že dnes prostě nemáš energii řešit ji jako mimořádnou událost.
Pink možná není návod, jak má stárnout každá žena. Žádná celebrita by jím být neměla. Je ale dobrým připomenutím, že žena nemusí ve 47 vypadat na 27, aby vypadala fantasticky.
Možná může prostě vypadat na 47.
A mít u toho sakra dobrý život.
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