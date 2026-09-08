Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Pink je 47 a nesnaží se vypadat na 27. Možná právě proto působí tak dobře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vidíš ji viset hlavou dolů několik metrů nad pódiem, zpívat bez známky paniky a potom se na fotografii zblízka normálně usmát. Se vším, co k tomu patří.
Pink je 47 a nesnaží se vypadat na 27. Možná právě proto působí tak dobře

Pink je 47 a nesnaží se vypadat na 27. Možná právě proto působí tak dobře

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Některé zprávy nejsou nevinné: 6 vět od ex, které tě okamžitě stáhnou zpátky tam, odkud ses pracně dostala
Některé zprávy nejsou nevinné: 6 vět od ex, které tě okamžitě stáhnou zpátky tam, odkud ses pracně dostala
Co se stane, když na týden přestaneš řešit, jestli vypadáš „dost upraveně“
Co se stane, když na týden přestaneš řešit, jestli vypadáš „dost upraveně“

Jdeš jen pro rohlíky, ale ještě se podíváš do zrcadla. Přichází kurýr, takže si automaticky uhladíš vlasy....

Rhodiola: přírodní boost na energii a stres, nebo jen další adaptogen v řadě?
Rhodiola: přírodní boost na energii a stres, nebo jen další adaptogen v řadě?

Rhodiola se často objevuje ve stejném kontextu jako ashwagandha. Adaptogen, stres, rovnováha, klid. Na...

Salám není jen na chleba s hořčicí: 7 způsobů, jak z něj udělat večeři, která nevypadá jako nouzovka
Salám není jen na chleba s hořčicí: 7 způsobů, jak z něj udělat večeři, která nevypadá jako nouzovka

Máš doma salám, kus sýra a chuť nevařit nic, co potřebuje sedmnáct ingrediencí a dvě hodiny života. To...

5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš
5 věcí, které ti doma zbytečně berou pocit klidu, i když je dávno nevnímáš

Přijdeš domů, zavřeš dveře a měla by přijít úleva. Jenže místo ní máš zvláštní pocit, že kolem tebe pořád...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Hudba
Zobrazit více
KulturaHudbaCelebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.