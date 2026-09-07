Nahá seznamka se brzy vrátí s druhou řadou. Před kamerou se tentokrát svléknou i známé osobnosti

Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV
Kontroverzní nahá seznamka Naked Attraction se vrací na obrazovky s druhou řadou a podtitulem Holky to chtěj taky. Provázet jí bude opět herečka a moderátorka Monika Timková. Na Óčko TV a streamovací platformě prima+ se nové díly objeví v polovině října. Tvůrci tentokrát slibují dvojnásobný počet ženských účastnic a překvapivé zapojení populárních osobností v charitativním speciálu. Konec falešných profilů na sítích
Do castingu se ve velké míře přihlásila mladší generace hledající skutečné vztahy. Tito lidé pociťují únavu ze současného online světa plného upravených fotografií nebo falešných identit vytvořených umělou inteligencí.
Pořad proto sází na absolutní autenticitu a nahotu bere jako prostředek k navázání otevřeného dialogu o intimitě bez předsudků. Z pěti zcela nahých těl odhalujících se postupně odspoda nahoru si vybírající hledá svůj ideální protějšek. Každý detail na kůži vypráví zcela osobní příběh konkrétního soutěžícího.
Nové prostředí pro první oťukávání
Natáčení druhé sezóny je v plném proudu a štáb připravil pro účinkující několik novinek. Režisér a producent Matěj Pichler prozradil detaily z budování ateliérů.
„Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod,“ prozradil. Vedle upravených studiových boxů vznikl i reálný noční bar navozující příjemnou atmosféru. Randění tak získalo mnohem lepší prostor pro uvolněné povídání u drinku. Známé tváře bez oblečení
Pořad si zakládá na rozmanitosti a divákům nabídne i epizody věnované LGBTQ+ komunitě. Moderátorka Monika Timková se vrací do role empatické kamarádky pomáhající soutěžícím zorientovat se v těžkém rozhodování. Do formátu vnáší humor i vlastní osobní zkušenosti se sebepřijetím.
Letos pořad chystá také unikátní charitativní díly inspirované slavnými benefičními kalendáři.
„Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti,“ odtajnila atraktivní novinku. Překvapivé zvraty před kamerou
Sama moderátorka má podle svých slov připravenou řadu záludných otázek pro všechny účastníky. Casting slibuje vizuálně zajímavou podívanou plnou odlišných lidských typů. Druhá sezóna navíc přinese do zavedeného konceptu mnoho inovací a nečekaných momentů.
„Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ zhodnotila vývoj formátu Timková. Ústřední otázkou přitom dál zůstává to, zda fyzická přitažlivost dokáže zažehnout opravdovou vztahovou jiskru. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, FTV Prima).