Koktejl: Tom Cruise zachránil kolegyni život, pod peřinou ji lechtal k slzám a film získal dvě Zlaté maliny

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Koktejl: Tom Cruise zachránil kolegyni život, pod peřinou ji lechtal k slzám a film získal dvě Zlaté malinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Snímek Koktejl provázely během natáčení kuriózní i velmi nebezpečné momenty. Romantický příběh skrývá záchranu života na pláži i vtipný pád z postele.
Koktejl
Zdroj: FOTO:Buena Vista Pictures / distr. TV Nova
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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