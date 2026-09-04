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Proč chovat slepice: pomohou vám se škůdci i s plevelem

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Dennívýzva
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Chov slepic má obrovskou výhodu v podobě produkce domácích vajec, a navíc může být i docela zábavnou činností. Jde totiž o poměrně nenáročné hrabavé ptáky. Pokud se rozhodnete pro chov těchto užitkových zvířat, musíte jim samozřejmě zabezpečit vhodné podmínky k životu, jako je dostatečný výběh, úkryt v podobě kurníku a pestrá strava. Slepice se vám za to odvděčí tím, že přinesou užitek na vaši zahradu a pomohou například zničit škůdce nebo plevel.
slepice

slepice

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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