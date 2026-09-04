Září bez kolon? Jak vybrat elektrokolo do práce a co otestovat před nákupem

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Září bez kolon? Jak vybrat elektrokolo do práce a co otestovat před nákupemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Se začátkem školního roku se vracejí kolony i každodenní logistika. Pokud chcete část cest do práce přesunout na elektrokolo, neřešte jen maximální dojezd a stylový design. Důležité je i to, zda na něj naložíte notebook, bezpečně ho zamknete a zvládnete na něm svou trasu.
Elektrokolo
Zdroj: Bosch eBike Systems
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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