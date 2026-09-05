Co udělat s ručníky, které už téměř nesají

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Co udělat s ručníky, které už téměř nesajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pokud ručník nesaje, jen prakticky klouže po pokožce a vodu neabsorbuje, nemusíte ho hned vyhodit. Časem se v jeho vláknech mohou hromadit zbytky pracího prostředku, aviváže a nečistot, které snižují jeho schopnost sát. Než starý ručník definitivně vyřadíte, zkuste mu vrátit původní savost.
ručníky
Zdroj: Pixabay
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