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Co udělat s ručníky, které už téměř nesají

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Pokud ručník nesaje, jen prakticky klouže po pokožce a vodu neabsorbuje, nemusíte ho hned vyhodit. Časem se v jeho vláknech mohou hromadit zbytky pracího prostředku, aviváže a nečistot, které snižují jeho schopnost sát. Než starý ručník definitivně vyřadíte, zkuste mu vrátit původní savost.
ručníky

ručníky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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