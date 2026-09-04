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Jednoduchý trik, díky kterému se zbavíte komárů i bez chemie

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Komáři dokážou znepříjemnit letní večer během několika minut. Pokud se jim ale nechcete bránit chemickými repelenty, spreji nebo elektrickými odpuzovači, můžete vyzkoušet jednoduchý domácí trik. Stačí využít obyčejný ventilátor. Jak?
komáři

komáři

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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