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Prima do streamingu nasadí slovensko-český seriál Lovci lebek, běží již na TV Joj

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Letitý seriálový slovensko-český projekt Lovci lebek (foto), který již od konce září běží v televizi TV Joj (SK; pod názvem Jednotka Jastrab), se objeví i v distribučních kanálech TV Prima. Ta krimi sérii nasadí v říjnu na streamovací platformu Prima+. Informoval o tom Patrik Rajtar z tiskového oddělení Primy.
Prima do streamingu nasadí slovensko-český seriál Lovci lebek, běží již na TV Joj

Prima do streamingu nasadí slovensko-český seriál Lovci lebek, běží již na TV Joj

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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