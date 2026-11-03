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Bombardér B-47 letěl přes tři dny. Letectvo zkoušelo, jak se v něm sedí

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V listopadu 1959 vydržel zkušební JB-47E ve vzduchu 80 hodin a 36 minut. Desetkrát doplnil palivo a jeho pilot mezitím zkoušel polohovatelné vystřelovací sedadlo.
Stříbrný bombardér B-47E na muzejní ploše s proskleným překrytem a proudovými motory pod křídlem

Stříbrný bombardér B-47E na muzejní ploše s proskleným překrytem a proudovými motory pod křídlem

Zdroj: FLJuJitsu / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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