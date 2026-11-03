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Vláda schválila rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, úspory nebudou

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Vláda Andreje Babiše na svém včerejším zasedání schválila rozpočet Státního fondu audiovize (SFA; na fotce ředitelka Veronika Slámová) na rok 2027 v původní výši. Celkový rozpočet fondu pro příští rok je tak 2,39 miliardy korun. Z toho na filmové pobídky jde 1,5 miliardy.
Vláda schválila rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, úspory nebudou

Vláda schválila rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, úspory nebudou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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