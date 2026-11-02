Avatar přišel o víc než polovinu diváků. Netflix chystá kratší finále a výpravu do nepřátelské říše

Netflix už v září potvrdil, že
Avatar: Legenda o Aangovi skončí třetí řadou a ta dorazí v roce 2027. K oznámení přidal i první fotku Ohnivého pána Ozaie v podání Daniela Dae Kima, jak upozornil server Bleeding Cool. Přesné datum premiéry ale streamovací gigant zatím neprozradil. Poslední řada by se mohla na Netflixu ale objevit někdy mezi začátkem a polovinou roku 2027, protože je už v postprodukci.
Na fotce (úvodní fotka článku) působí Ozai přesně tak, jak si ho fanoušci pamatují. Je zachmuřený a vypadá jako někdo, kdo se chystá napáchat pořádnou škodu. Daniel Dae Kim ho hrál už v předchozích řadách, jenže teprve teď vstupuje příběh přímo do jeho říše.
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Třetí řada vychází z knihy Oheň, tedy ze závěrečné části animované předlohy.
Aang (Gordon Cormier) a jeho přátelé se vydají přímo do Ohnivého národa a mladý Avatar si musí najít učitele, který ho naučí ovládat oheň. Bez toho se postavit Ozaiovi nemůže. Foto: Katie Yu/Netflix © 2026
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Kiawentiio, Sokku Ian Ousley, prince Zuka Dallas Liu a jeho nevyzpytatelnou sestru Azulu Elizabeth Yu. Právě na Azulu se podle všeho můžeme těšit nejvíc, showrunnerka Christine Boylan pro Netflix přiznala, že je jejím příběhem ve třetí řadě doslova posedlá.
Nově se objeví Jon Jon Briones jako legendární šermíř Piandao, u kterého bude Sokka hledat cestu k meči. Tantoo Cardinal si zahraje tajemnou stařenu Hamu, kterou fanoušci animovaného seriálu jistě dobře znají. Obě obsazení Netflix oficiálně potvrdil.
Foto: Katie Yu/Netflix Foto: Katie Yu/Netflix © 2026 Foto: Katie Yu/Netflix © 2025 Foto: Katie Yu/Netflix © 2026 Foto: Netflix Foto: Netflix Sedm epizod a tři režiséři
Poslední řada bude kratší než ty předchozí, které měly po osmi dílech. Názvy všech sedmi epizod zveřejnil Netflix už v květnu a začíná se dílem The Khandul, finále ponese název All Who Stand Against the Flame. Pátý díl Fire Remakes the World napsala samotná Christine Boylan.
Režii si rozdělili Jabbar Raisani, který natočil první dva díly i finále, Rachel Goldberg a Karen Gaviola. Natáčelo se hned po skončení druhé řady, nejdřív zhruba měsíc na Islandu a pak ve Vancouveru, a poslední klapka padla už loni v listopadu.
Druhá řada přitom vstoupila na Netflix 25. června. Za první čtyři dny ji podle stejného zdroje zhlédlo 8,7 milionu diváků, zatímco první řada měla za stejnou dobu 21,2 milionu. Zájem tedy výrazně opadl a Netflix bude chtít, aby finále fanoušky znovu přitáhlo.
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Čeští diváci dávají hranému seriálu
Avatar: Legenda o Aangovi na Kinoboxu hodnocení 72 %. Původní animovaný Avatar: Legenda o Aangovi z roku 2005 má u nás 82 % a pro spoustu fanoušků zůstává měřítkem, se kterým se hraná verze nikdy úplně nesrovná.
Připomeňme, že hraná adaptace měla od začátku těžkou pozici. Ještě dnes se mluví o nepovedeném filmu Poslední vládce větru od M. Night Shyamalana a Netflix se proto snažil držet předlohy mnohem věrněji. Závěr, kde se rozhoduje o osudu celého světa, bude jeho největší zkouškou.
Třetí a poslední řada seriálu Avatar: Legenda o Aangovi dorazí na Netflix v roce 2027, přesné datum zatím není. Kometa se ale blíží nezadržitelnou rychlostí! Foto: Katie Yu/Netflix © 2026
Zdroje: Netflix, Bleeding Cool, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 72 %