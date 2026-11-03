Nebezpečnou plíseň v pračce pomohou zlikvidovat běžné suroviny ze spíže. Důležité je vyčistit všechna skrytá místa

Mnoho lidí má zafixovaný názor, že pračka se čistí zcela sama. Není tomu tak, ani ty nejmodernější verze ještě nejsou zcela samočisticí. Je tedy potřeba jí trochu pomoct.
Přestože je pračka nová, za pár měsíců používání nebude ani ona ušetřena nečistot. Výmluvným znamením je, pokud je vaše oblečení i po důkladném vyprání cítit podivnou zatuchlinou.
To ukazuje na přítomnost plísně v samotné pračce. Pečlivé vyčištění bude tudíž zcela nezbytné. Má to dva důvody, kromě stavu vašeho vypraného prádla jde také o to vyhnout se případným zdravotním problémům. Proto je třeba pračku udržovat. Čištění během používání
Moderní pračky mají jistou schopnost samočištění, ta ovšem zdaleka není samospásná a plíseň je pak skutečnou noční můrou. Mikroskopické houby vám mohou přivodit záněty dýchacích cest a také vyvolat řadu alergických reakcí.
Příznaky alergií jsou různé
Alergie na plísně se mohou lišit, běžně se však objevuje slzení, sípání, rýma, kašel a svědění očí či jejich zarudnutí.
Plísně jsou také častou příčinou vzniku astmatu u dětí. Další důvod k udržení pračky v čistém stavu je tedy zdravotní prevence nejmenších členů domácnosti.
Účinný a snadný prostředek na čištění
Chcete-li pračku opravdu důkladně vyčistit a vyhnout se i riziku vzniku alergií v rodině, existuje účinný
prostředek, který lze použít snadno a rychle. Budete k tomu potřebovat rukavice, houbu, prášek do pečiva, bílý ocet a esenciální oleje s příjemnou vůní. Fotografie: Freepik
Na místo postižené plísní nejdříve nasypte lžíci jedlé sody. Bílý ocet pak zřeďte vodou v poměru 2 : 1 nebo 3 : 1 a směs nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Jestli vám
vadí vůně octa, přidejte kapku esenciálního oleje. Soda a ocet čistí, odmašťují a mají také deodorizační efekt. Jsou účinné proti plísním, zubnímu i vodnímu kameni. Tato kombinace je tudíž proti plísni v pračce ideální. A nejspíš postup využijete i u jiných domácích problémů. Jak pračku vyčistit?
Roztokem postříkejte postižené místo, kde už účinkuje jedlá soda, a nechte všechno několik hodin působit. Gumu pračky pak vydrhněte kartáčkem nebo hrubou stranou houby a vytřete oblast dosucha.
Následně nechte pračku otevřenou, aby mohlo všechno uvnitř dostatečně vyschnout. Před dalším použitím spusťte cyklus rychlého máchání. Zbavíte se tak zbytků plísně a také silného octového zápachu v ústrojí.
Pro udržení pračky v čistotě je ideální nechat její dvířka neustále otevřená. Celý spotřebič tak může volně dýchat a průběžně vysychat. Kromě gumy dbejte také na čistotu dávkovačů pracích prostředků. Po dokončení praní
zkontrolujte, zda v zásuvce nezůstaly práškové usazeniny. Stane-li se tak, důkladně vypláchněte nádržku čistou vodou. S takovou průběžnou údržbou by se vám plísně a související potíže měly vyhnout velkým obloukem.
Zdroj:
TheSpruce, Cnet
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Zbavit se nebezpečné plísně v pračce nebylo nikdy jednodušší. Stačí sáhnout po surovinách ze špajzu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.