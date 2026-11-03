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Nebezpečnou plíseň v pračce pomohou zlikvidovat běžné suroviny ze spíže. Důležité je vyčistit všechna skrytá místa

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Mnoho lidí má zafixovaný názor, že pračka se čistí zcela sama. Není tomu tak, ani ty nejmodernější verze ještě nejsou zcela samočisticí. Je tedy potřeba jí trochu pomoct.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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