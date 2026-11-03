iPhone Duo se při testu ohýbání poškodil během sekund. Na displeji se objevily zelené pruhy a přestal reagovat

Zack Nelson z YouTube kanálu JerryRigEverything podrobil iPhone Duo svému standardnímu testu odolnosti, který zahrnuje škrábání, zahřívání, vystavení prachu a nakonec ohýbání. Právě v závěrečné fázi, kdy telefon v rozevřeném stavu opakovaně vystavoval tlaku v opačných směrech, se na vnitřním OLED displeji objevila trvalá zelená linka. Během několika dalších ohybů přibyly další obrazové artefakty v podobě bílých a zelených pruhů a displej přestal reagovat na dotyk. K poškození došlo během několika sekund. Jak shrnul MacRumors, displej byl trvale poškozen. Nejde přitom pouze o extrémní test na YouTube: Apple už podle dostupných zpráv připustil, že problémy s vnitřním displejem postihly malou část prodaných kusů.
Proč zrovna zelené pruhy a nefunkční dotyk
Zelené nebo bílé linky na OLED displeji obvykle nejsou softwarovou chybou, kterou by vyřešil restart telefonu. Mohou signalizovat fyzické poškození displeje nebo jeho elektrických spojů. iFixit ve své rozborce iPhonu Duo popisuje konstrukci ohebného panelu, v němž jsou jednotlivé obrazové prvky propojené jemnými elektrickými spoji. Pokud se některý z nich poškodí, může přestat fungovat část obrazovky a objeví se výrazná svislá nebo vodorovná linka. Zelené zabarvení může souviset s poruchou jednotlivých subpixelů či řídicích obvodů displeje; samotná barva pruhu však přesnou příčinu poškození neurčuje.
Ještě důležitější je mechanická konstrukce telefonu. iFixit podle článku upozornil na možné kritické místo v oblasti středové podpěry pantu. Podle této hypotézy nemusí podpůrná část dostatečně rozkládat tlak, takže při opakovaném otevírání a zavírání vzniká v okolí ohybu zvýšené mechanické namáhání. Pokud se tento předpoklad potvrdí, mohl by vysvětlovat, proč se některá poškození objevují právě v této oblasti. Bez podrobnějšího vyjádření výrobce ale nelze tuto konstrukční hypotézu považovat za definitivně potvrzenou příčinu poruch.
Apple problém přiznal, ale příčinu neřekl
Portál 9to5Mac 26. října zveřejnil vyjádření Applu. Společnost v něm uvedla, že ví o problému, který postihuje „malý počet kusů“ iPhonu Duo, a doporučila majitelům postižených zařízení obrátit se na podporu AppleCare kvůli řešení závady.
Z dostupných informací však nelze jednoznačně vyvodit, že Apple všechny tyto případy automaticky uznává jako výrobní vadu nebo že výměnu bez dalších podmínek provádí v rámci standardní záruky. Konkrétní postup se může lišit podle příčiny poškození, záručních podmínek a země, ve které byl telefon zakoupen.
iPhone Duo broken screen compilation 🤣 https://t.co/78z2W8ZACs— I Hate Apple (@iHateApplee) October 25, 2026
Apple zatím podle uvedených zpráv nezveřejnil podrobnou analýzu příčiny, neoznámil servisní program a nepotvrdil ani změny konstrukce. Pokud se problémy s vnitřním displejem skutečně opakují, bude důležité zjistit, zda jde o ojedinělé případy, nebo o širší konstrukční problém. Do té doby je vhodné odlišovat oficiálně potvrzené informace od závěrů vyvozovaných z jednotlivých testů a rozborek.
Konkurence na tom není o moc lépe
iPhone Duo není jediný skládací telefon, který může v destruktivním testu ohýbání přijít o funkční vnitřní displej. Podle serveru Android Authority se při podobném testu JerryRigEverything poškodil také vnitřní panel modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, zatímco rám a pant zůstaly pohromadě. Google Pixel 11 Pro Fold měl podle stejného srovnání dopadnout ještě hůře: praskl v oblasti anténních linek u pantu a během testu se uvolnil vnější displej.
Výsledky podobných testů je ale nutné interpretovat opatrně. Jde o záměrně extrémní zatížení, které nemusí odpovídat běžnému používání. Mohou odhalit slabá místa konstrukce, samy o sobě však neříkají, jak často k podobnému poškození dochází u běžných uživatelů.
Apple navíc nemá jednoznačný náskok ani v opravitelnosti. iFixit udělil iPhonu Duo skóre 5 z 10, což má podle uvedeného srovnání představovat nejlepší výsledek mezi hodnocenými skládacími smartphony. Galaxy Z Fold 8 získal 4 z 10. Ani takové hodnocení však neznamená, že je oprava jednoduchá nebo levná. Skládací telefony mají složitější konstrukci a jejich nejcitlivější součásti mohou být nákladné na výměnu. Pokud je pro vás opravitelnost hlavním kritériem, může být stále praktičtější klasický telefon.
Co to znamená pro české kupce
iPhone Duo se podle uvedených informací začal v Česku prodávat 16. října 2026, přičemž předobjednávky měly odstartovat ve 14:00 SELČ. Ceny v českém Apple Storu údajně začínají na 54 990 Kč za 256GB variantu a dosahují až 90 990 Kč za model s 2TB úložištěm. Jde tedy o plnohodnotný prémiový produkt, nikoli o levný experiment.
Právě proto mohou případné servisní náklady představovat významný problém. Mimozáruční výměna vnitřního displeje má podle dostupných informací v USA stát 999 dolarů, což při orientačním přepočtu odpovídá zhruba 21 800 Kč. Přesnou cenu opravy v Česku se z veřejně dostupných informací nepodařilo spolehlivě ověřit. Místní cena se může lišit podle servisního postupu, dostupnosti dílů a případných dalších poškození zařízení.
Apple nabízí také programy AppleCare+, které mohou za stanovených podmínek pokrýt náhodné poškození. Konkrétní rozsah krytí, spoluúčast a dostupnost jednotlivých plánů se ale liší podle trhu a smluvních podmínek. Před nákupem proto dává smysl ověřit si nejen cenu pojištění, ale také to, kolik by stála případná oprava displeje bez něj.
Koupit, nebo počkat?
Pokud nechcete podstupovat riziko spojené s první generací nového typu zařízení, může být rozumné s nákupem několik měsíců počkat. Během této doby se ukáže, zda jde o ojedinělé případy, nebo zda se problémy s vnitřním displejem objevují častěji při běžném používání. Další možností je počkat na druhou generaci, u níž by výrobce mohl případné konstrukční nedostatky odstranit.
Největší otázkou u iPhonu Duo není jen odolnost proti poškrábání nebo pádu. Důležitá je především dlouhodobá spolehlivost vnitřního displeje, tedy jedné z nejdražších a konstrukčně nejcitlivějších součástí celého zařízení. Právě oblast ohybu je pro skládací telefon zásadní. Dokud nebude jasné, jak dobře displej zvládá dlouhodobé používání, je namístě opatrnost, zvlášť vzhledem k vysoké pořizovací ceně a potenciálním nákladům na opravu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman