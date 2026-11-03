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iPhone Duo se při testu ohýbání poškodil během sekund. Na displeji se objevily zelené pruhy a přestal reagovat

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První skládací iPhone neustál destruktivní test ohýbání. Vnitřní displej selhal po několika rychlých ohybech a poškození je trvalé.
iPhone Duo, Apple, domovská obrazovka

iPhone Duo, Apple, domovská obrazovka

Zdroj: Apple
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:09

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