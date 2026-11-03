Don't Stop Believin' je megahitem od osmdesátých let rockové kapely Journey

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Don't Stop Believin' je megahitem od osmdesátých let rockové kapely JourneyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Osmdesátá léta v hudbě byla například na české hudební scéně ve stylu taneční hudby, především té diskotékové. Také k nám připutovaly trampské či country písně.
Don't Stop Believin' je megahitem od osmdesátých let rockové kapely JourneyZdroj: Matt Becker / Creative commons, CC-BY
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.11.2026 09:30
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