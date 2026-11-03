Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zašlé okenní parapety mohou být opět zářivě bílé. Jednoduché postupy odstraní špínu i z těžko dostupných míst

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každé plastové okno ztrácí postupem času svůj blýskavě bílý vzhled. Abyste mu jej navrátili, můžete vyzkoušet tyto tři osvědčené způsoby.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:04

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Nebezpečnou plíseň v pračce pomohou zlikvidovat běžné suroviny ze spíže. Důležité je vyčistit všechna skrytá místa
Nebezpečnou plíseň v pračce pomohou zlikvidovat běžné suroviny ze spíže. Důležité je vyčistit všechna skrytá místa
Okna bez jediné šmouhy zajistí 3 osvědčené přípravky. Profesionální uklízečka prozradila své tajemství
Okna bez jediné šmouhy zajistí 3 osvědčené přípravky. Profesionální uklízečka prozradila své tajemství

Domácí čistič oken poskytuje levnější a ekologickou alternativu k chemickým čisticím prostředkům. Naučte...

Kvíz o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku: Pro Pražáky bude velký úspěch i 6 z 10 bodů
Kvíz o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku: Pro Pražáky bude velký úspěch i 6 z 10 bodů

Ostravsko-karvinský revír výrazně ovlivnil podobu celého regionu. Hornictví nebylo pouze zaměstnáním...

Řezané květiny mohou zůstat čerstvé mnohem déle. Stačí dodržet několik snadných pravidel při péči o ně
Řezané květiny mohou zůstat čerstvé mnohem déle. Stačí dodržet několik snadných pravidel při péči o ně

Pokud se ze svých řezaných květů chcete těšit delší dobu, zkuste některou z těchto metod. Ty totiž...

Dlaždice mohou být dokonale čisté i bez úmorného drhnutí. Těchto 5 tipů jim rychle vrátí původní lesk
Dlaždice mohou být dokonale čisté i bez úmorného drhnutí. Těchto 5 tipů jim rychle vrátí původní lesk

V průběhu času mají zvláště spáry u dlaždic tendence ztmavnout nebo se zabarvit. Dnešní tipy vám tyto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.