Zašlé okenní parapety mohou být opět zářivě bílé. Jednoduché postupy odstraní špínu i z těžko dostupných míst

Každé plastové okno ztrácí postupem času svůj blýskavě bílý vzhled. Abyste mu jej navrátili, můžete vyzkoušet tyto tři osvědčené způsoby.
Plastová okna jsou první zárukou čerstvého ovzduší, tepla a pohodlí v domě. Naprosto každé z nich však postupem času začne vlivem slunečního záření ztrácet svou sněhově bílou barvu a naopak se na něm objeví
žluté zbarvení nebo některé jeho části začnou blednout. Pokud se v tomto případě vidíte i vy, nemusíte zoufat – existují totiž velmi účinné metody, pomocí kterých oknům vrátíte zpět jejich lesk a zář, a to navíc za velmi málo peněz. Seznamte se s 3 nejlepšími způsoby, jak okna vyčistit. Nikdy nepoužívejte čistý alkohol
Pravděpodobně víte, že instalace plastových oken stojí spoustu peněz. Prvních pár měsíců proto obdivujete jejich zářivě bílou barvu, pečujete o ně jak jen to jde a h
ýčkáte si je všemi možnými způsoby. Časem se na nich však vlivem slunečního záření mohou objevit nažloutlé fleky nebo vybledlé oblasti, které za žádnou cenu nejdou umýt.
Než se však vrhnete do intenzivnějšího čištění, měli byste si zapamatovat první důležitý krok, a to nikdy nepoužívat k čištění okenních parapetů
produkty, které obsahují alkohol – v takovém případě totiž riskujete poškození samotného plastu. Aby bylo čištění co nejefektivnější, postupujte podle následujících způsobů.
Směs stolního octa a teplé vody
Abyste parapety zbavili veškerých mastných skvrn a dokonce obnovili zářivou barvu jejich plastového povrchu, můžete je nejprve otřít roztokem 9% stolního
octa zředěného v poměru 1:1 s teplou vodou. Roztok rozetřete na každé nevzhledné místo a nechte jej chvíli působit, abyste využili veškerý potenciál silného octa. Nakonec jej setřete houbičkou nebo navlhlým hadříkem. Fotografie: Depositphotos Zapáchající bělidlo
Jakmile se zbavíte všech mastných skvrn, ale parapety stále nejsou tak bílé, jak byste si představovali, přichází řada na bělidlo. Tento domácí produkt však silně zapáchá, a proto byste jej měli používat opravdu s mírou –
připravte se také na to, že budete muset hodně často větrat, protože zápach bělidla se dokáže v domácnosti uchytit na velmi dlouhou dobu. Jde však o velmi snadný a účinný způsob, který okenní parapety nejenže zbaví všech nečistot, ale také jim dodá krásně bílou barvu. Použijte melaminovou houbu
A pokud vám ani jeden z výše uvedených způsobů nepomohl tak, jak byste si to představovali, můžete ještě sáhnout po melaminové houbě. Ta si dobře poradí s jakýmkoliv typem nečistot a vyleští vaše parapety takovým způsobem,
že budou vypadat jako když jste je koupili. Neměli byste zapomínat, že mnoho odborníků tvrdí, že melamin je škodlivý. To bohužel prozatím nelze ani potvrdit, ani vyvrátit a proto v případě, že jej chcete použít, si zkuste dát větší pozor, aby se vám nedostal do pusy nebo očí.
Zdroj:
BobVila
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Ani ve snu by vás nenapadlo, jak geniálně lze vyčistit okenní parapety do běla. Postupy, které ocení každý, kdo doma uklízí appeared first on BydlímeÚtulně.cz.