Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Studenti UHK dnes vyrazí centrem Hradce na podporu České televize a Českého rozhlasu. Univerzita jim kvůli účasti omluví absenci ve výuce. Pochod začne v 15:30 v kampusu a zamíří k rozhlasu, kde se od 16:36 uskuteční shromáždění se stávkujícími pracovníky médií a herci.
UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas

UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas

Zdroj: UHK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:42

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Přezkum voleb v Trutnově nebude. Autor vzal stížnost zpět
Přezkum voleb v Trutnově nebude. Autor vzal stížnost zpět
Helma nestačí. Děti na koloběžkách děsí v Hradci řidiče i policisty
Helma nestačí. Děti na koloběžkách děsí v Hradci řidiče i policisty

Ranní cesta do školy může být pořádný adrenalin. Na silnicích v Královéhradeckém kraji přibývají děti na...

Z Chlumce do světa císařovny Sisi. Karlova Koruna se objeví na Netflixu
Z Chlumce do světa císařovny Sisi. Karlova Koruna se objeví na Netflixu

Příběh císařovny Sisi se uzavře i se záběry z Královéhradeckého kraje. Při natáčení třetí a poslední řady...

Hradecké ulice se oblékají do Vánoc. Letos zazáří ještě o něco víc
Hradecké ulice se oblékají do Vánoc. Letos zazáří ještě o něco víc

Vánoce. Pro někoho jsou ještě daleko, pro jiného blízko. Hradec Králové už začíná vytahovat světýlka....

Ve Fakultní nemocnici HK staví nový pavilon za miliardu Kč, vznikají základy
Ve Fakultní nemocnici HK staví nový pavilon za miliardu Kč, vznikají základy

V areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, v blízkosti křižovatky Mileta, vzniká pavilon infekčních nemocí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.