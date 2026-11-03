UHK omluví studenty z výuky. Pochodem podpoří stávkující ČT a rozhlas

Za účast na dnešních protestních aktivitách nebudou muset studenti Univerzity Hradec Králové řešit neomluvené zameškání výuky. Vedení univerzity i jejích jednotlivých součástí se jednomyslně shodlo, že jejich zapojení podpoří. Podporu mají také vyučující, kteří se rozhodnou přidat.
„V případě zapojení se vyučujících mají i tito plnou podporu UHK a vedení univerzity věří, že se jim podaří výukovou činnost nahradit v alternativních termínech,“ uvedla škola ve svém vyjádření.
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Z kampusu vyjdou v půl čtvrté
Studentský pochod začne v úterý 3. listopadu v 15:30 na náměstí Václava Havla v univerzitním kampusu. Odtud účastníci projdou centrem města k budově Českého rozhlasu na Tylově nábřeží.
Právě tam se připojí k veřejnému shromáždění, které začne v 16:36. Za studenty na něm vystoupí jeden ze studentských senátorů UHK. Zapojí se také herci Klicperova divadla. „Předpokládám, že v davu bude hodně lidí od nás,“ řekl ČTK mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.
Akci pořádá Veřejnoprávně – iniciativa pracovnic a pracovníků České televize a Českého rozhlasu za nezávislá média veřejné služby, kterou podporuje místní občanská iniciativa Síť Aktivních Občanů Hradec Králové. Přijít může také veřejnost. Organizátoři účastníky vybízejí, aby si přinesli papírovou večerníčkovskou čepici, jeden ze symbolů současných protestů.
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Rozhlasové vysílání zajistí Praha
Shromáždění se koná v den celodenní stávky pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Podle vyjádření jednoho z organizátorů Tomáše Peterky pro Hradeckou Drbnu se na hradecké rozhlasové stanici mají zapojit téměř všichni rozhlasoví tvůrci a herci.
„O program ani strategické informace ale posluchači nepřijdou, vysílání bude plně zajištěno centrálně z Prahy,“ sdělil Tomáš Peterka redakci.
Stávkující a účastníci protestu odmítají plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování obou institucí na státní rozpočet. Obávají se, že by se tím zvýšila jejich závislost na aktuální politické reprezentaci.
Symbolický čas 16:36 odkazuje na hlasování ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 4:36 ráno. Poslanci tehdy návrh poslali do druhého čtení.
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UHK žádá otevřenou debatu a ochranu nezávislosti
Univerzita Hradec Králové ve svém stanovisku označuje práci médií veřejné služby i kritické zkoumání na vysokých školách za pilíře demokratického fungování společnosti.
Případné změny podle ní musí mít jasně formulované a veřejně doložené důvody. Návrhy mají být včas projednány s odborníky i veřejností, aby debata mohla ovlivnit jejich výslednou podobu. UHK také požaduje řádný a transparentní legislativní postup s dostatkem času na posouzení změn.
Za zásadní považuje, aby i po případné úpravě financování zůstala zachována nezávislost veřejnoprávních médií a jejich ochrana před politickým a ekonomickým nátlakem.