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Většina Čechů dělá s ručníkem po sprše 1 chybu. Bakterie a plísně v něm můžou bujetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ráno se osprchujete, utřete se a osušku hodíte na háček za dveřmi. […]
Většina Čechů dělá s ručníkem po sprše 1 chybu. Bakterie a plísně v něm můžou bujet
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 03.11.2026 09:03
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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