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Mediální projekt majitele Tescomy získal reportéry z bývalé PastViny

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Online zpravodajství Bold News, za kterým stojí miliardář a majitel Tescomy Petr Chmela, rozšiřuje své portfolio o nový investigativní projekt s názvem Control. Hlavními tvářemi budou reportéři Zuzana Černá a Václav Crhonek (foto) z bývalé investigativní PastViny.
Mediální projekt majitele Tescomy získal reportéry z bývalé PastViny

Mediální projekt majitele Tescomy získal reportéry z bývalé PastViny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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