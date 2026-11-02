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Češi v kinech během tří kvartálů utratili za vstupenky přes 1,8 miliardy, více než loni

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Český kinotrh si v letošním roce udržuje solidní růstové tempo. Při meziročním porovnání tržeb za prodej lístků za prvních devět měsíců činí letošní nárůst 177 milionů. Vyplývá to z čísel Unie filmových distributorů.
Češi v kinech během tří kvartálů utratili za vstupenky přes 1,8 miliardy, více než loni

Češi v kinech během tří kvartálů utratili za vstupenky přes 1,8 miliardy, více než loni

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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