Dřevorubci rozřízli dutý strom a uvnitř našli mumifikovaného psa. Příroda ho uchovala téměř dvacet let

Když kontroloval náklad dřeva, všiml si něčeho uvnitř kmene
V roce 1980 pracovala skupina amerických dřevorubců poblíž hranice Georgie a Alabamy. Kácela stromy určené ke zpracování a rozřezávala jejich kmeny na kratší části, které bylo možné naložit na nákladní automobil a odvézt.
Mezi pokácenými stromy se nacházel také mohutný dub s dutým kmenem. Na první pohled nešlo o nic mimořádného. Dutiny vznikají ve stromech přirozeně, například v důsledku poškození dřeva, působení hub nebo postupného odumírání jeho vnitřních částí. Tentokrát ale dutina obsahovala něco, co nikdo z pracovníků neočekával. Uvnitř leželo tělo psa.
Zvíře bylo zaklíněné v úzkém prostoru a jeho tělo mělo neobvykle zachovalý tvar. Nebyla z něj jen kostra, jak by se dalo po mnoha letech předpokládat. Zůstala patrná jeho srst, končetiny i hlava s vyceněnými zuby.
Příběh není pouze pozdější internetovou legendou. Už v březnu 1983 o nálezu informoval časopis Georgia Forestry, který vydávala státní lesnická komise. Článek uvádí, že psa objevil pracovník spojený s těžbou dřeva pro společnost Georgia Kraft a že neobvyklý nález byl následně předán k odbornému posouzení.
Podle dobového záznamu se pes nacházel přibližně šest metrů nad původní úrovní země. Novější popisy muzea uvádějí výšku asi 8,5 metru. Rozdíl může souviset se způsobem měření nebo pozdější rekonstrukcí místa nálezu. V každém případě bylo zvíře uvězněno vysoko uvnitř stromu, nikoli v dutině těsně nad kořeny. Ještě podivnější však bylo, že pes zřejmě zemřel mnoho let před pokácením dubu.
Osmnáct let uvnitř stromu. A přesto se nerozložil
Dřevorubci nepředali nalezené tělo do kafilerie ani jej neposlali spolu s ostatním dřevem ke zpracování. Zachovali kus kmene s neobvyklým obsahem a nález se dostal do muzea Southern Forest World v městě Waycross v americké Georgii. Právě tam začali odborníci hledat odpověď na základní otázku: jak dlouho mohl být pes uvnitř stromu?
Podle článku z roku 1983 bylo možné z letokruhů v okolí původního otvoru odhadnout, že zvíře uvízlo přibližně osmnáct let před nálezem. To by jeho smrt posouvalo zhruba do začátku šedesátých let.
Veterinář Ben Moss z města Cedartown navíc podle stejného dobového zdroje určil, že pes nebyl v době smrti starší než čtyři roky. Nešlo tedy o staré zvíře, které si někde našlo úkryt na poslední dny života. Podle všeho se jednalo o mladého loveckého psa, který se ocitl v situaci, z níž nedokázal uniknout.
Jeho přesný věk ani datum smrti ale neznáme. Odhady vznikly až po nálezu, nikoli na základě veterinárních záznamů z doby, kdy pes žil. Přesto už samotná skutečnost, že se tělo uchovalo přibližně dvě desetiletí v dutině stromu, byla mimořádná. V běžném lesním prostředí by se totiž s mrtvým zvířetem odehrálo něco úplně jiného.
Proč mrtvé tělo obvykle během několika týdnů změní podobu?
Když zvíře zemře, přestanou fungovat procesy, které za života udržovaly jeho tkáně ve stabilním stavu. Buňky postupně ztrácejí svou strukturu a začíná rozklad. První fázi podporují enzymy přítomné v samotném těle. Následně se výrazně uplatňují mikroorganismy, především bakterie, které rozkládají organické látky a uvolňují plyny.
V běžných podmínkách se do procesu zapojují také hmyz a další živočichové. Mouchy mohou na tělo naklást vajíčka a jejich larvy pak rychle spotřebovávají měkké tkáně. K ostatkům se dostávají mrchožrouti a svou roli hrají také houby. Rychlost rozkladu přitom závisí na teplotě, vlhkosti, dostupnosti kyslíku, přístupu živočichů i dalších podmínkách prostředí. V teplém a vlhkém lese bývají tyto procesy velmi účinné. Drobnější zvíře se může poměrně rychle změnit natolik, že z něj po delší době zbude především kosterní materiál a rozptýlené zbytky tkání.
Jenže pes nalezený v dubu podobným rozkladem zjevně neprošel. Jeho tělo se místo toho postupně vysušilo a uchovalo si značnou část původního tvaru. A právě zde začíná nejzajímavější část celého příběhu.
Strom fungoval jako komín. Místo rozkladu začalo vysychání
K vysvětlení nálezu byl podle dobové zprávy přizván biolog Philip Greear, tehdy vedoucí biologického oddělení Shorter College. Jeho závěr byl překvapivě jednoduchý. Pes se zřejmě ocitl v dutině, která měla velmi neobvyklé mikroklimatické podmínky. Strom nebyl uzavřenou nádobou. Dutým kmenem mohl proudit vzduch, a vytvářet tak takzvaný komínový efekt. Podobně jako ve skutečném komíně mohl pohyb vzduchu odvádět vlhkost i pachové látky vzhůru.
Právě proudění vzduchu představovalo jeden z možných důvodů, proč se tělo nerozložilo obvyklým způsobem. Namísto dlouhodobého setrvávání ve vlhkém prostředí mohlo postupně vysychat. Suché podmínky jsou pro mnoho mikroorganismů nepříznivé. Bakterie, které se podílejí na rozkladu tkání, potřebují k účinné činnosti dostupnou vodu. Pokud tělo ztratí dostatečné množství vlhkosti, jejich aktivita se může výrazně zpomalit.
Podobně je tomu u některých druhů hmyzu. Suché tělo v nepřístupné dutině nemusí poskytovat stejné podmínky jako ostatky ležící na povrchu půdy. Greear navíc upozornil, že proudění vzduchu mohlo odvádět pachy, které by jinak přitahovaly živočichy živící se mrtvými těly.
To neznamená, že se do stromu nemohl dostat vůbec žádný hmyz nebo mikroorganismus. Takové tvrzení by bylo příliš silné. Rozhodující však mohlo být, že souběh proudění vzduchu, relativního sucha a omezeného přístupu větších živočichů výrazně zpomalil obvyklé rozkladné procesy. Výsledkem nebylo zkamenění ani proměna těla v něco podobného fosilii. Šlo o přirozenou mumifikaci, při které se organické tkáně uchovaly díky postupnému vysušení.
Dubové dřevo obsahuje látky, které mohly pomoci
Na konzervaci se mohl podílet ještě jeden faktor: samotné dřevo. Strom, ve kterém byl pes nalezen, byl dubem druhu Quercus montana, anglicky známým jako chestnut oak. Název může být zavádějící, protože nejde o kaštanovník, ale o druh severoamerického dubu. Dubové dřevo i kůra obsahují třísloviny, tedy skupinu rostlinných chemických látek, které dokážou reagovat s bílkovinami a za určitých okolností omezovat činnost některých mikroorganismů.
Podobné vlastnosti jsou důvodem, proč se třísloviny tradičně využívaly při zpracování zvířecích kůží. Odtud ostatně pochází i anglické slovo tanning, tedy činění kůže. V případě psa uvězněného ve stromě mohly třísloviny přispět k zachování povrchových tkání a jejich postupnému zpevnění.
Bylo by ale chybou představovat si, že dub do zvířete automaticky uvolnil chemické látky, které jej dokonale zakonzervovaly. Neexistuje podrobná forenzní studie, která by přesně změřila množství tříslovin v těle nebo stanovila, jak velkou část konzervačního účinku skutečně způsobily.
Původní odborné vysvětlení proto stojí na pravděpodobné kombinaci několika faktorů. Dutina omezila přístup některých živočichů, proudění vzduchu podporovalo vysychání a chemické vlastnosti dřeva mohly proces dále ovlivňovat. Právě tato kombinace je mnohem přesvědčivější než jednoduché tvrzení, že pes zůstal zachovalý jen díky „kouzelným kyselinám“ obsaženým v dubu.
Jak se vůbec mohl dostat tak vysoko?
Největší záhadou nálezu zůstává okolnost, kterou už dnes pravděpodobně nikdo nedokáže spolehlivě rekonstruovat. Jak se mladý pes dostal do úzké dutiny několik metrů nad zemí? Nejčastěji přijímané vysvětlení vychází z toho, že šlo o loveckého psa, který pronásledoval menší zvíře. V lesích amerického jihovýchodu se podobní psi tradičně využívali například při lovu mývalů.
Mývalové dokážou velmi obratně šplhat po stromech a často využívají dutiny jako úkryt. Pokud by některý z nich vběhl do dutého kmene, lovecký pes jej mohl následovat. Vnitřní prostor se však směrem vzhůru mohl zužovat. Pes se tak mohl dostat do místa, kde už neměl dost prostoru k otočení ani k bezpečnému návratu.
Taková rekonstrukce odpovídá poloze, v níž bylo tělo nalezeno. Není však prokázaná. Nikdo neví, zda pes skutečně pronásledoval mývala, jiné zvíře, nebo se do stromu dostal z úplně jiného důvodu.
Stejně tak neznáme přesnou příčinu jeho smrti. Často se předpokládá, že uhynul žízní nebo vyčerpáním poté, co nedokázal z dutiny uniknout. Bez tehdejšího veterinárního vyšetření ale nelze takový závěr potvrdit. Jeho poslední cesta do stromu tedy zůstává tajemstvím, přestože přírodní proces, který vedl k zachování těla, už dokážeme poměrně dobře vysvětlit.
Po více než čtyřiceti letech se objevil muž, který tvrdil, že ví, komu pes patřil
Příběh dostal překvapivé pokračování v roce 2023. Zemědělský server AgWeb tehdy zveřejnil rozsáhlou reportáž, v níž vystupoval také Roger Prater, muž dobře obeznámený s místní loveckou komunitou. Prater tvrdil, že dokáže určit pravděpodobného původního majitele psa.
Podle jeho vzpomínek měl jeho příbuzný Keith Robinson během lovecké výpravy na počátku šedesátých let přijít o psa plemene redbone coonhound. Zvíře zmizelo právě v oblasti, kde byl o mnoho let později objeven dutý dub. Robinson jej údajně několik týdnů hledal, ale bez úspěchu. Prater byl přesvědčený, že pes nalezený v roce 1980 je totožný s pohřešovaným zvířetem.
Jeho tvrzení by odpovídalo přibližnému stáří nálezu. Zároveň by vysvětlovalo, proč se lovecký pes ocitl hluboko v lese a proč jej nikdo nedokázal najít. Zůstává však osobním svědectvím, nikoli potvrzenou identifikací.
Nedochovalo se totiž jednoznačné označení zvířete ani jiné důkazy, které by umožnily jeho totožnost bezpečně ověřit. Navíc existují určité rozdíly mezi popisy zbarvení nalezeného psa a typickým vzhledem plemene, které Prater zmiňoval. Příběh tak získal možnou lidskou souvislost, ale nikoli definitivní rozuzlení.
Stuckie dostal jméno až dlouho po své smrti
Když se pes dostal do muzea Southern Forest World, dlouhá léta neměl žádné vlastní jméno. Pro návštěvníky šlo jednoduše o mumifikovaného psa nalezeného uvnitř stromu. To se změnilo až v roce 2002, kdy muzeum uspořádalo soutěž na pojmenování svého neobvyklého exponátu. Zvítězilo jméno Stuckie, odvozené od anglického stuck, tedy uvíznout nebo být zaklíněný.
Název byl výstižný, snadno zapamatovatelný a postupně se rozšířil do médií. Díky fotografiím a internetovým článkům se Stuckie stal známým daleko za hranicemi Georgie.Přestože je jeho příběh smutný, muzeum jej dnes představuje především jako pozoruhodnou ukázku přírodních procesů. A právě v tom spočívá skutečná hodnota celého exponátu.
Stuckie není zkamenělinou ani výsledkem neznámého chemického experimentu. Je dokladem toho, že za určitých podmínek může tělo projít přirozeným vysušením, které výrazně omezí obvyklý rozklad. Takové případy jsou vzácné, ale nejsou v rozporu s přírodními zákony.
Mumifikace není jen záležitostí starověkého Egypta
Když slyšíme slovo mumie, většinou si představíme starověký Egypt, kde lidé po tisíciletí používali důmyslné postupy k uchovávání mrtvých těl. Egypťané odstraňovali vlhkost, ošetřovali tělo různými látkami a v pozdějších obdobích využívali také složité balzamovací techniky. Základní princip byl však podobný tomu, co se zřejmě odehrálo v dubovém kmeni: omezit podmínky potřebné pro rozklad.
Přirozené mumie se mohou vytvářet v suchých pouštích, mrazivém prostředí nebo ve zvláštních mikroklimatických podmínkách, které brání běžnému rozkladu těla. Známým příkladem jsou pouštní mumie, jejichž těla vysušil suchý vzduch a písek. V chladných oblastech zase může rozklad výrazně omezit dlouhodobé zmrznutí.
Ne každý zachovalý mrtvý organismus je ale mumií ve stejném smyslu. Konzervace v rašeliništi například souvisí s odlišnými chemickými a mikrobiálními podmínkami a některé tkáně se při ní mohou proměňovat jinak než při prostém vysychání.
Stuckieho případ je zvláštní především tím, že k uchování došlo v prostředí, které si obvykle spojujeme s vlhkostí, houbami a intenzivním rozkladem organické hmoty. Strom, který by za normálních okolností mohl poskytovat úkryt nejrůznějším drobným živočichům, se tak stal neobvyklým místem přirozené konzervace.
Strom se změnil v hrobku, ale záhada má vědecké vysvětlení
Stuckie dnes zůstává v muzeu Southern Forest World ve Waycrossu. Návštěvníci si mohou prohlédnout řez dutým dubovým kmenem a uvnitř něj zachovalé tělo loveckého psa. Více než čtyřicet let po objevu jde stále o jeden z nejznámějších exponátů muzea.
Na jeho příběhu je pozoruhodné, že pro vysvětlení nepotřebujeme žádnou neznámou sílu ani mimořádný biologický mechanismus. Stačí kombinace podmínek, které se v přírodě běžně vyskytují, ale jen zřídka se sejdou právě takovým způsobem.
Dutina poskytla fyzickou ochranu, proudění vzduchu mohlo podporovat vysychání a vlastnosti dubového dřeva mohly přispět k zachování tkání. Co se přesně stalo během posledních hodin psova života, už asi nikdy nezjistíme. Jeho majitel zůstává neznámý a ani okolnosti, za nichž se zvíře dostalo hluboko do stromu, nejsou jednoznačně doložené.
Známe však pravděpodobný důvod, proč se jeho tělo neztratilo. Strom, který se stal jeho pastí, současně vytvořil podmínky, díky nimž se zachovalo po několik desetiletí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], All That’s Interesting – Stuckie the dog [2]