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Dřevorubci rozřízli dutý strom a uvnitř našli mumifikovaného psa. Příroda ho uchovala téměř dvacet let

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Když američtí dřevorubci v roce 1980 zpracovávali pokácený dub, objevili uvnitř kmene něco, co nikdo nečekal. Tělo psa, který tam pravděpodobně uhynul už v šedesátých letech, se téměř nerozložilo. Dodnes zůstává uvězněné ve dřevě a patří k nejpodivnějším muzejním exponátům v Georgii. Jeho příběh ukazuje, jak může obyčejný strom vytvořit podmínky pro přirozenou mumifikaci.
Dřevorubci rozřízli dutý strom a uvnitř našli mumifikovaného psa. Příroda ho uchovala téměř dvacet let

Dřevorubci rozřízli dutý strom a uvnitř našli mumifikovaného psa. Příroda ho uchovala téměř dvacet let

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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