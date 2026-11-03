Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Průzkum České televize: většina Čechů chce zrušit poplatky. Podporuje je třetina lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Management České televize (na fotce ředitel Hynek Chudárek) má v ruce průzkum, který jej příliš nepotěšil. Podle výsledků aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK (vznikl na objednávku ČT) totiž koncesionářské poplatky chce zachovat jen 34 procent lidí. Naopak změnu financování ČT a Českého rozhlasu a převedení pod státní rozpočet podporuje většina Čechů, celkem 54 procent (31 procent
Průzkum České televize: většina Čechů chce zrušit poplatky. Podporuje je třetina lidí

Průzkum České televize: většina Čechů chce zrušit poplatky. Podporuje je třetina lidí

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:58

Reklama
Další články z Borovan.cz
Vláda schválila rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, úspory nebudou
Vláda schválila rozpočet audiovizuálního fondu na rok 2027, úspory nebudou
Zavoralův management umožní stávkujícím vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Kodex něco podobného zakazuje
Zavoralův management umožní stávkujícím vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Kodex něco podobného zakazuje

Stávka zaměstnanců Českého rozhlasu, ohlášená na úterý 3. listopadu (stávkovat budou i pracovníci České...

Češi v kinech během tří kvartálů utratili za vstupenky přes 1,8 miliardy, více než loni
Češi v kinech během tří kvartálů utratili za vstupenky přes 1,8 miliardy, více než loni

Český kinotrh si v letošním roce udržuje solidní růstové tempo. Při meziročním porovnání tržeb za prodej...

Mediální projekt majitele Tescomy získal reportéry z bývalé PastViny
Mediální projekt majitele Tescomy získal reportéry z bývalé PastViny

Online zpravodajství Bold News, za kterým stojí miliardář a majitel Tescomy Petr Chmela, rozšiřuje své...

Dan Brown navštívil pražské natáčení seriálu podle svého knižního bestselleru
Dan Brown navštívil pražské natáčení seriálu podle svého knižního bestselleru

Knižní bestsellerista Dan Brown (na fotce vpravo) minulý týden opět strávil několik dní v Praze, aby se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.