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Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

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Přestože na našem území byl letošní říjen spíše chladnější, tedy aspoň v kontextu posledního desetiletí, tak celosvětově naopak dosáhl nejvyšší teploty v historii a překonal tak dosavadní rekord z roku 2023.
Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Zdroj: meteocentrum.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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