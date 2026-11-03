Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomáliePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálieZdroj: meteocentrum.cz
Článek byl publikován 03.11.2026 09:20
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