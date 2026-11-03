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Fenka přežila 34 dní mezi medvědy a vlky. Zachránilo ji až to, že ji lidé přestali honit

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Desetiletá Luna utekla v září z chatky v Yellowstonu a následujících 34 dní přežívala sama v krajině, kde žijí medvědi, vlci a kojoti. Lidé ji několikrát zahlédli, rodina se ji snažila najít a dobrovolníci ji chtěli zachránit. Jenže právě lidská snaha měla jednu nepříjemnou chybu: čím víc na vyděšenou fenku volali a snažili se ji dohonit, tím dál utíkala.
Fenka přežila 34 dní mezi medvědy a vlky. Zachránilo ji až to, že ji lidé přestali honit

Fenka přežila 34 dní mezi medvědy a vlky. Zachránilo ji až to, že ji lidé přestali honit

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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