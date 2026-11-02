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Zavoralův management umožní stávkujícím vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Kodex něco podobného neumožňuje

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Stávka zaměstnanců Českého rozhlasu, ohlášená na úterý 3. listopadu (stávkovat budou i pracovníci České televize) a její dopad na vysílání, by některých aspektech mohla vstoupit za hranu Kodexu ČRo. Tedy jednoho ze základních vnitřních předpisů veřejnoprávního rádia. Nepřímo to vyplývá z oznámení, které dnes do médií rozesílala tisková mluvčí ČRo Lidija Erlebachová.
Zavoralův management umožní stávkujícím vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Kodex něco podobného neumožňuje

Zavoralův management umožní stávkujícím vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Kodex něco podobného neumožňuje

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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