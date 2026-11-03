Žofka bydlí s bývalým a Matouše to sžírá. Příští díly Ulice přinesou nevěru, intriky i strach z rodinného prokletí

Když se v denním seriálu sejde nevěra s rušením svatby a dojezdem vztahu, politická hra s osobní zradou a mezigenerační úzkost s dospíváním teenagerky, většinou to znamená, že scenáristé rozhodili příliš mnoho míčků najednou. VIPŽivot zaznamenal, že tentokrát je ale pojítko v seriálové Ulici zřetelné: ve všech pěti linkách jde o totéž,
někdo přestal věřit někomu blízkému a teď se s tím musí vyrovnat. Pojďme si rozebrat, co přesně se v následujících epizodách vysílaných od 2. do 6. listopadu na Nově odehraje. Matouš, Žofka a ex za zdí
Žofka se ke Klímovým nastěhovala ještě koncem roku 2024. Po rozchodu s Michalem ale zůstala bydlet pod stejnou střechou, a dodnes se to nezměnilo. Pro Matouše, který je výrazně starší a v jiné životní fázi, je to dvojitý problém. Vadí mu nejen
přítomnost bývalého partnera v Žofčině každodenním životě, ale i vědomí, že ona řeší maturitu, zatímco on dávno funguje v dospělém světě. Páteční epizoda celou linku vyhrotí do otázky, zda si ti dva vůbec dokážou porozumět. Rozchod zdroje nepotvrzují, jde spíš o vztahovou zkoušku, kde výsledek závisí na tom, jestli Matouš překoná vlastní nejistotu dřív, než ji promítne do ultimáta.
Pak je tu Patrikova nevěra, ke které se přiznal v předchozích týdnech. Veronika okamžitě zrušila svatbu i společné plány. Jenže pak přišla další rána: bývalá milenka čeká dítě. A ještě jedna: Blanka o všem
věděla a mlčela. V novém bloku epizod se odehrává dojezd: Veronika zamíří za Blankou, ne kvůli odpuštění, ale kvůli odpovědím. Patrik hledá oporu u Luďka, protože jinde ji nenachází. Blanka čelí důsledkům svého mlčení, které ji staví do role spoluviníka.
Nejde už o otázku „co se stalo“, ale o to, jak hluboké škody nevěra napáchala v partnerství i v přátelství. Řetězení ran dělá z téhle linky jednu z nejbolestivějších vztahových krizí, jaké Ulice v poslední době nabídla.
Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Soňa versus Mastný: politika jako osobní válka
Soňa tajně shání hlasy členů hnutí Za lepší Křečovice, aby předběhla Mastného dřív, než ten stihne udeřit. Problém? Mastný její tah prohlédne. A Jirka Hložánek, na jehož podpoře Soňa stojí, jí zatím věří jen podmíněně,
klade tvrdé podmínky a nechává si otevřená zadní vrátka. Čtvrteční epizoda eskalaci posune nejdál. Bez Jirky Soňa tahá za kratší konec a bez hlasů navíc nemá proti Mastnému šanci. Naše dedukce: její jediná naděje spočívá v tom, zda udrží protimastnéovskou koalici pohromadě, a to vyžaduje důvěru, kterou sama svými intrikami systematicky podkopává.
Školní linka tohoto týdne začíná zdánlivě nevinně. Kaštan prozradí Michalovi Františčino tajemství, šikanu, kterou zažila na své bývalé škole.
Františka se za ni styděla a chtěla ji udržet v soukromí. Jenže informace se rozšíří mezi spolužáky a spustí lavinu nedůvěry. Františka se pak dozví pravdu a stojí před otázkou, jestli dokáže odpustit. Na poměry školních zápletek v Ulici jde o neobvykle citlivé téma. Kaštan nejednal ze zlého úmyslu, ale výsledek je stejně devastující, a ukazuje, jak snadno se důvěra mezi teenagery rozbije jednou nepromyšlenou větou. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Jiřinina obava: zopakuje Naty Kamilin osud?
V úterý se otevře linka, kterou
oficiální preview označuje jako „údajné rodinné prokletí“. Kamila v tomhle věku prošla velmi těžkým obdobím a skončila příliš brzy sama s dítětem. Teď Jiřina sleduje dospívající Naty, vidí podobné vzorce a bojí se opakování. Ale právě ta nejistota (nevědět, jestli se historie opakuje, nebo jestli si ji člověk jen promítá) dělá z téhle linky emocionálně nejsilnější moment celého týdne. Tenhle týden se rozjede pět linek, které mají jedno téma. Matouš nevěří situaci, Veronika nevěří Patrikovi, Jirka nevěří Soně, Františka nevěří spolužákům a Jiřina nevěří budoucnosti.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová