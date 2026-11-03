Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Přichází první mrazivé noci tohoto podzimu, podívejte se na mapy teplot

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V minulých dnech sice na horách už napadl první letošní sníh, ale v níže položených oblastech dosud na většině území teplota neklesla pod bod mrazu. To se však nyní změní, teploty začnou klesat pod nulu prakticky už všude.
Přichází první mrazivé noci tohoto podzimu, podívejte se na mapy teplot

Přichází první mrazivé noci tohoto podzimu, podívejte se na mapy teplot

Zdroj: meteocentrum.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:23

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři
Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři
Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu
Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

V úterý 3. listopadu se vyplatí přivstat si. Na ranní obloze se totiž v poměrně malé oblasti sejdou Měsíc,...

Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek
Příští týden se ochladí, navzdory předpokladům ale nebude příliš srážek

V průběhu příštího týdne do Česka skutečně pronikne studený vzduch od severovýchodu. Navzdory očekávání se...

Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí
Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí

Sezónní modely v současnosti stále favorizují teplotně nadprůměrnou zimu na většině evropského kontinentu,...

Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla
Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla

Po víkendovém přechodu na středoevropský čas máme pocit, že tma přichází náhle mnohem dříve. Samotný den se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.