Podzimní novinky na prima+: Kriminálku My nejsme sekta s Dykovou doplní komedie Po večerce i horor Substance

Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+ Po večerce, FOTO: Distr. prima+
Streamovací platforma prima+ připravila na letošní listopad řadu exkluzivních novinek, kterým vévodí šestidílný původní seriál My nejsme sekta s Tatianou Dykovou a Matějem Hádkem. Kromě psychologického dramatu z českého prostředí se diváci mohou těšit také na tematické romantické filmy nebo oceňovaný horor s Demi Moore. Obhajoba v područí uzavřené sekty
Nejvýraznějším listopadovým titulem z vlastní tvorby je psychologické kriminální drama
My nejsme sekta. Pod taktovkou scenáristky a režisérky Andrey Sedláčkové se na obrazovkách představí advokátka Denisa v podání Tatiany Dykové. Ta se na začátku šestidílné série ujímá případu mladé veterinářky Martiny, kterou hraje Sarah Haváčová a jež je obviněna z vraždy.
Ze zpočátku rutinního případu se postupně stává složité pátrání, které advokátku zavede hluboko do struktur uzavřeného a vysoce manipulativního společenství. Děj zasazený do autentického prostředí Bíliny otevírá otázky ztráty svobodné vůle i křehkosti lidské psychiky. V dalších rolích se objeví například Matěj Hádek, Ivana Chýlková, Zuzana Stivínová nebo Petr Lněnička.
Bohatá nabídka filmů a návrat k letním táborům
Listopadová filmová nabídka nezapomíná ani na romantiku a nadcházející svátky. Česká komedie
Po večerce, která bude na platformě dostupná na konci měsíce, diváky přenese do prostředí letních dětských táborů. Vladimír Polívka se v ní představí jako manažer Kráťa, který převezme vedení zchátralého tábora po svém otci a musí čelit nejen nechtěnému kolektivu, ale i nečekané kontrole z hygieny v podobě své dávné lásky, jíž ztvárnila Eva Podzimková.
Zahraniční tvorbu zastoupí romantické drama
Představa o tobě, ve kterém si Anne Hathaway coby čtyřicetiletá svobodná matka začne vztah se čtyřiadvacetiletým zpěvákem světoznámé chlapecké kapely. Předvánoční náladu pak doplní tematické snímky Příručka vánoční lásky a Neplánované Vánoce nebo kanadská novinka Once Upon A Christmas Crown o princezně, jež touží po obyčejném životě u plotny a tajně se přihlásí do americké soutěže v pečení.
Kromě romantiky nabídne prima+ také kultovní švédsko-americký horor
Slunovrat, v němž letní skandinávská slavnost v odlehlé vesnici plynule přejde do série děsivých rituálů za bílého dne. Premiéru bude mít i oceňovaný satirický horor Substance. V něm stárnoucí televizní hvězda v podání Demi Moore sáhne po tajemné látce, díky níž se může každý druhý týden měnit ve svou mladší a dokonalejší verzi s tváří Margaret Qualley. Výběr seriálů doplní hledání švédského bydlení
Seriálová sekce vedle českého dramatu My nejsme sekta nabídne i napínavou šestidílnou britskou sérii
Noční hlídka. Její děj se odehrává v nočním vlaku z Glasgow do Londýna, jehož řídicí systémy převezmou neznámí hackeři. Cestující tak čeká souboj s časem a paranoiou přímo v nezastavitelné soupravě. Fanoušci asijské produkce se mohou těšit na jihokorejský romantický thriller Podezřelý partner.
Nabídku doplní nová švédská lifestylová show
Househunting in the Sun. Během osmi epizod bude štáb sledovat rodiny, které si plní sen o zahraničním bydlení, ať už v podobě prázdninové destinace nebo trvalého domova. Účastníci budou s pomocí realitních makléřů procházet domy v Řecku, Španělsku, Francii i Itálii a diváci uvidí nejen samotné nemovitosti, ale také osobní obavy rodin ze stěhování a změny dosavadního života. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, FTV Prima).