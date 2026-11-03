Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více

Egyptská vláda schválila zvýšení vízových poplatků už 13. srpna 2026. Podrobnosti následně upřesnila egyptská asociace cestovních kanceláří v oběžníku číslo 173/2026, podle kterého se od 1. ledna 2027 základní cena jednorázového vstupního víza zvýší přibližně o 65 korun. Změna se dotkne i českých turistů mířících do oblíbených letovisek u Rudého moře, zejména do Hurghady a Marsa Alam. Pro cestovatele přitom půjde o druhé zdražení během necelého roku. Ještě v únoru 2026 stálo běžné turistické vízum přibližně 543 korun, od 1. března se jeho cena zvýšila na 651 korun a od příštího ledna má dosáhnout 716 korun. Ve srovnání se začátkem letošního roku tak základní poplatek vzroste o 32 procent.
Pro jednotlivce představuje lednová změna přibližně 65 korun navíc, u rodin už ale rozdíl narůstá. Čtyřčlenná rodina, jejíž všichni členové potřebují vízum, zaplatí při základní ceně 716 korun celkem přibližně 2 865 korun místo současných 2 605 korun. Tím ovšem konečný účet nemusí končit. Záleží totiž na tom, zda si turisté vízum pořídí přímo, využijí digitální odbavení, nebo jeho vyřízení svěří zprostředkovateli.
Za stejné vízum mohou turisté zaplatit rozdílné částky
Na mezinárodním letišti v Káhiře se od srpna 2026 zkouší nový systém digitálních víz při příletu. Místo tradičního vízového štítku mohou cestující získat elektronické povolení s QR kódem, například prostřednictvím samoobslužného kiosku. Takové vyřízení aktuálně stojí přibližně 781 korun, protože k vízu za 651 korun se připočítává přibližně 130 korun za servisní, vydávací a platební služby. Po lednovém zvýšení základního poplatku má celková částka dosáhnout přibližně 847 korun. Neznamená to však, že každý turista při příletu do Egypta automaticky zaplatí právě tuto cenu. Digitální systém se zatím týká především Káhiry a jeho případné rozšiřování může podmínky na dalších letištích změnit.
Samostatnou možností je elektronické vízum vyřízené ještě před cestou na oficiálním egyptském portálu. Ten k 3. listopadu 2026 nadále uvádí cenu přibližně 651 korun za jednorázový vstup a 1 411 korun za vízum pro opakované vstupy. Nový ceník platný od ledna 2027 na něm zatím zveřejněn není. Částku 847 korun proto nelze automaticky vztahovat také na víza vyřizovaná před odletem přes internet.
Cestovní kanceláře už uvádějí i vyšší ceny
Rozdíly se objevují rovněž v informacích pro klienty českých cestovních kanceláří. Například Čedok v praktických pokynech pro Egypt uvádí, že turistické vízum po příletu nyní stojí přibližně 695 korun, z toho 43 korun tvoří poplatek zprostředkovateli. Od 1. ledna 2027 jeho informace počítají s částkou přibližně 890 korun na osobu, tedy s 847 korunami za vízum a dalšími 43 korunami za zprostředkování. Tento údaj uvádí i pro Hurghadu. Jde o cenu popisovanou konkrétní cestovní kanceláří, nikoli o obecně potvrzený jednotný státní poplatek pro všechna egyptská letiště.
Před odletem se proto vyplatí ověřit nejen samotnou cenu, ale také to, co přesně zahrnuje. Jinak může vyjít nákup víza přímo po příletu, jinak digitální vyřízení a jinak služba cestovní kanceláře. U zájezdu je vhodné zkontrolovat, zda už vízum není zahrnuto v ceně, případně kolik za jeho zajištění pořadatel účtuje. Zvlášť u rodin mohou servisní poplatky účtované za každého cestujícího znamenat výraznější rozdíl, než jaký představuje samotné zdražení přibližně o 65 korun.
Na Sinaji zůstává možnost pobytu bez víza
Výjimka nadále platí pro některé turistické pobyty na Sinajském poloostrově. Češi, kteří zamíří pouze do letovisek Šarm aš-Šajch, Dahab, Nuwejba nebo Taba a zůstanou nejvýše 15 dní, běžné turistické vízum nepotřebují. Pokud však chtějí cestovat mimo Sinaj, například do Káhiry, nebo plánují delší pobyt, musí si příslušné vízum obstarat. Bezvízový režim se nevztahuje na dovolenou v Hurghadě ani v Marsa Alam.
Před cestou je nutné zkontrolovat také cestovní pas, který musí mít při vstupu do Egypta zbývající platnost alespoň šest měsíců. Běžné jednorázové turistické vízum umožňuje pobyt nejvýše 30 dní a překročení povolené doby může vést k pokutě. Protože oficiální elektronický portál ještě nezveřejnil kompletní sazby pro rok 2027 a jednotliví zprostředkovatelé uvádějí odlišné konečné částky, je rozumné ověřit podmínky zvoleného způsobu vyřízení těsně před odjezdem.
Cairo24, VisasNews