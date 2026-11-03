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Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více

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Češi, kteří plánují dovolenou v Egyptě na rok 2027, musí počítat s dalším výdajem. Od 1. ledna se základní poplatek za jednorázové turistické vízum zvýší z 30 na 33 dolarů. Při digitálním vyřízení na káhirském letišti má celková cena dosáhnout 39 dolarů a jedna z českých cestovních kanceláří už uvádí dokonce 41 dolarů včetně zprostředkování. Rozhodující bude způsob, jakým si cestující vízum pořídí.
Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza.

Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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