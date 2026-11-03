Jedna operace může vyřešit dva problémy se zrakem. U šedého zákalu už rozhoduje i výběr čočky

Pro člověka se šedým zákalem bývá postupná změna vidění nepříjemná právě svou nenápadností. Obraz může působit zamlženě, barvy ztrácejí sytost a horší bývá rozeznávání kontrastů nebo vidění za šera. Příčinou je zakalování vlastní oční čočky. Onemocnění se nejčastěji pojí s vyšším věkem, může se ale objevit také po úrazu oka, u lidí s cukrovkou nebo při dlouhodobém užívání kortikosteroidů. Samotná operace přitom vypadá výrazně jinak než před několika desítkami let.
Z nemocničního pobytu se stal ambulantní výkon
Ještě na začátku devadesátých let se zakalená čočka odstraňovala velkým řezem. Pacienti po zákroku zůstávali několik dní v nemocnici a následně potřebovali silné dioptrické brýle. Oční chirurg Pavel Stodůlka připomíná, že častější byly také potíže spojené s hojením, záněty nebo bolestí. Dnešní operace používá drobný řez o velikosti několika milimetrů. Zákrok je ambulantní a pacient obvykle odchází domů během následujících hodin.
Samotný výkon trvá přibližně patnáct minut. Krátká doba operace však není jedinou změnou, která se během uplynulých desetiletí odehrála. S rozvojem mikrochirurgie se rozšířily i možnosti výběru čočky, která tu zakalenou nahradí. Lékař se proto nezabývá pouze odstraněním překážky, přes niž pacient hůře vidí. Při plánování může zohlednit i další zrakovou vadu a to, jaké vidění člověk potřebuje při běžných činnostech.
Standardní metoda operace šedého zákalu je v Česku hrazena zdravotní pojišťovnou. Vedle ní se při rozhodování probírají různé možnosti nitroočních čoček. Samotná informace o úhradě standardního výkonu ale neříká, jaká konkrétní varianta bude vhodná pro určitého pacienta. Ani moderní postup proto neznamená, že každý automaticky získá stejný typ čočky nebo po operaci odloží všechny brýle. Lékaři výběr vztahují ke konkrétním potřebám a možnostem oka.
Čekání na uzrání zákalu patří do minulosti
Mezi pacienty přetrvává přesvědčení, že se s operací musí čekat, dokud šedý zákal takzvaně neuzraje. Tento přístup měl podle Stodůlky opodstatnění v době jiných operačních metod. Současná mikrochirurgie však pracuje s odlišnými technologiemi. Pokročilý zákal může být pro operatéra náročnější a zvyšovat riziko komplikací. Dlouhé odkládání tak nemusí přinášet výhodu, kterou si od něj pacient slibuje.
Při posuzování zákroku má význam také to, jak se zhoršený zrak promítá do běžného života. Pacient nemusí měsíce či roky přijímat mlhavý obraz jen proto, že čeká na někdejší představu správného okamžiku. Rozhodnutí se přitom týká konkrétního člověka a jeho vyšetření. Obecné pravidlo o uzrání nemůže nahradit posouzení stavu oka. Směr moderní péče podle chirurga spočívá v přesnějším plánování, nikoli v čekání na co nejpokročilejší stadium onemocnění.
Torická čočka řeší také astigmatismus
Přibližně třetina pacientů přicházejících k operaci šedého zákalu má podle Stodůlky také významný astigmatismus. Tato vada souvisí s nepravidelným zakřivením oka a může zhoršovat ostrost obrazu. Dříve se její korekce opírala především o cylindrické brýle. Při současné operaci lze zvolit torickou nitrooční čočku, která nahradí zakalenou čočku a současně koriguje astigmatismus. Právě v tom spočívá princip zákroku označovaného jako dvě řešení v jednom.
Podobně mohou lékaři při výběru náhrady zohlednit i další dioptrické vady. Pacienti navíc obvykle neřeší pouze jedinou vzdálenost nebo činnost. Chtějí dobře vidět při řízení, práci u počítače, čtení i sportu. Rozdílné požadavky se proto promítají do plánování výkonu. Jedna operace může přinést více než samotné odstranění zákalu, neznamená to ale stejný výsledek pro každé oko a každého člověka.
Mlha zmizela, popisuje pacientka
Souběh několika potíží zažila i pacientka Vlaďka, kterou vedle krátkozrakosti trápil šedý zákal. Popsala, že jí nemoc výrazně znepříjemňovala život. Zákrok vnímala jako rychlý a bezbolestný a už při cestě domů zaznamenala výrazné zlepšení vidění. Svou zkušenost přiblížila jako návrat ostrého a barevného obrazu místo předchozí mlhy. Jde o její osobní průběh a vnímání změny, které nelze automaticky přenášet na všechny operované.
Krátkozrakost, s níž se u některých pacientů zákal setkává, způsobuje neostré vidění do dálky. Světelné paprsky se u ní soustřeďují před sítnicí, a nevytvoří tak ostrý obraz přímo na ní. K jejímu rozvoji může přispívat dlouhodobá práce na blízko, například u počítače nebo telefonu. I proto podle chirurga přibývá lidí, kteří se při řešení šedého zákalu zajímají zároveň o možnosti korekce dioptrií.
Další vývoj má směřovat k ještě přesnější diagnostice, plánování s pomocí umělé inteligence a čočkám, které se svými vlastnostmi více přiblíží přirozené lidské čočce. Stodůlka tento výhled spojuje s operacemi přizpůsobenými jednotlivému pacientovi. Vedle technického provedení tak mají stále větší význam jeho každodenní nároky na zrak a podrobné informace, z nichž lékař při volbě postupu vychází.
Vyjádření Pavla Stodůlky k operacím šedého zákalu a zkušenost pacientky Vlaďky, 2. listopadu 2026
Gemini: operace šedého zákalu a astigmatismus
NHS: šedý zákal u dospělých