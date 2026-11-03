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Desítky let manželství vdovský důchod nezvýší. O částce rozhoduje něco jiného

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Délka manželství sama o sobě nezvyšuje vdovský ani vdovecký důchod. Rozhodující je především důchod zemřelého a také to, zda pozůstalý pobírá vlastní penzi. Desítky společných let proto automaticky nezaručí vyšší částku než krátký sňatek. Zároveň však nestačí jen dlouhodobé soužití bez manželství nebo jiného zákonem uznaného svazku.
Desítky let manželství vdovský důchod nezvýší. O částce rozhoduje něco jiného

Desítky let manželství vdovský důchod nezvýší. O částce rozhoduje něco jiného

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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